Банските не са само за плажа, носят се и във всекидневието

Банските вече се носят не само на плажа и край басейна, но също под ленен панталон, с ефирна пола или като част от небрежен летен тоалет. Затова изборът им зависи не само от удобството, но и от силуета, материята, цвета и начина, по който се комбинират с останалите аксесоари.

Две са тенденциите, които се открояват през тази година. При едната моделите са изчистени и минималистични, с елегантни линии и нежни цветове. При втория тренд присъстват по-смели предложения с ретро десени, ярки нюанси, релефни материи и декоративни детайли. Това позволява на всяка жена да избере модел според личния си стил и фигура.

Целият бански костюм е един от най-актуалните модели за сезона. В миналото често се e възприемал като по-спортен или прекалено семпъл, но днес изглежда модерен, женствен и многофункционален. Добре скроеният цял бански е подходящ както за плуване и слънчеви бани, но и се използва като

боди, като се комбинира с ленени или къси панталони,

както и с ефирна пола.

При тези модели квадратното деколте придава структура и подчертава раменете. Дълбокото V-образно деколте пък издължава силуета и създава по-мека, женствена линия. Асиметричните бански с едно рамо изглеждат елегантно, без да се нуждаят от прекалено ярки цветове или допълнителни елементи. Високо изрязаните модели продължават да бъдат предпочитани, защото визуално издължават краката и правят фигурата по-стройна.

Много от банските костюми са изработени от двойно подплатени еластични тъкани. Гладките материи с еластан и ликра запазват формата си, стоят плътно по тялото и са удобни както във водата, така и извън нея. Най-добрите модели не стягат прекалено, но дават усещане за сигурност. Рипсените материи придават лек спортен характер, без да изглеждат прекалено ежедневни. Набраните и релефни тъкани са подходящи за модели, които трябва да стоят естествено и да не подчертават всяка линия на тялото. А вариантите с хавлиен ефект носят ретро настроение. Плетените ефекти също са актуални. Те придават бохемско усещане и изглеждат най-добре в бяло, кремаво, пясъчно, кафяво и маслиненозелено. Такива текстури правят дори най-семплия модел по-интересен и завършен.

Черният цял бански е класика, която изглежда елегантно във всякаква среда. Когато е с хубава кройка,

високо изрязан, с квадратно деколте и нисък гръб,

той изглежда стилно без нужда от допълнителна украса. Актуални са също тъмносиньо, шоколадовокафяво, мъхестозелено и сиво и се комбинират лесно със сламени шапки, ленени ризи, чанти от рафия и златисти бижута.

По-светлите нюанси също се налагат за това лято. Масленожълтото е един от най-интересните цветове за сезона, защото изглежда топло и лятно, без да бъде прекалено ярко. Нежносиньото, бледорозовото, бялото, ментовозеленото и светлолилавото създават по-романтично и свежо излъчване. За по-смела визия се налагат тропическите цветове: коралово, тюркоазено, оранжево, палмовозелено и наситеносиньо. Те носят усещане за ваканция и са подходящи за бански, които трябва да бъдат основният акцент във визията, когато плажното облекло се използва във всекидневна визия.

Ретро стилът остава много видим при банските. Флорални мотиви, райета, точки, абстрактни форми и тропически десени връщат усещането за класически летни курорти и стари плажни снимки. Тези принтове изглеждат най-добре при модели с висока талия, горнища без презрамки и цели бански с подчертана форма. Ретро настроението се вижда и в детайлите.

Малки панделки, контрастни кантове, копчета в морски стил и сърцевидни деколтета придават женственост, без визията да изглежда претрупана.

Черно-белите кантове са особено елегантни, защото очертават силуета и правят дори обикновения модел по-завършен.

Горнищата без презрамки са сред най-налаганите модели. Някои са напълно изчистени, а други имат набирания, усукани детайли, халки, предлагат се и варианти с подвижни презрамки. За повече опора на бюста се лансират горнищата с банели. Те имат по-структурирана форма и са подходящи за жени, които търсят стабилност и повдигане на формите. По-широките презрамки и стабилната лента в долната част съчетават удобство и елегантност.

При бикините класическият триъгълен модел е предпочитан заради лекотата си и възможността да се регулира според тялото. В едноцветен вариант изглежда семпло и непреходно, а в ярък тон или принт носи по-младежко излъчване. Изрязаните модели и тези с връзки отстрани изглеждат по-леки и свободни.

Високата талия носи ретро усещане

и оформя талията. Най-важно е моделът да не изисква постоянно наместване. Набраните бански са подходящи за създаване на мека и балансирана линия. Набиранията добавят движение в материята и могат да направят модела по-женствен или скулптурен в зависимост от кройката. Те изглеждат добре както при цели бански, така и при бикини с висока талия или горнища без презрамки.

Сред хитовите тенденции са и спортните плажни облекла, вдъхновени от сърф културата. Модели с цип, контрастни шевове, къси ръкави и по-плътни материи са подходящи за плуване, плажен волейбол, падълборд или дълги дни край водата. Цветните блокове в черно, бяло, тъмносиньо, червено и яркосиньо оформят тялото и придават динамичен вид.

Мидите, мънистата, металните халки и декоративните презрамки добавят индивидуалност към банските. Те изглеждат най-добре, когато са използвани умерено. Малък златист детайл, мидена висулка или няколко мъниста могат да направят модела по-интересен, без да го превръщат в непрактичен избор.

Най-добрият бански е този, който съчетава стил, удобство и сигурност. Той

трябва да стои стабилно при ходене, плуване и сядане

Презрамките не трябва да се впиват, чашките не бива да остават празни, а долната част не трябва постоянно да се намества. Изборът на плажно облекло е добре да се съобразява с фигурата. По-дългият торс изисква цял бански с регулируеми презрамки. Големият бюст се нуждае от стабилна конструкция, по-широки презрамки или банели. По-малкият изглежда добре с триъгълни горнища, бански без презрамки или модели с леки шевове, които добавят форма.

Аксесоарите завършват плажната визия и придават характер. Те могат да направят един семпъл бански по-елегантен, спортен, романтичен или небрежен. Най-важни са естествените материи, практичните форми и цветовете, които се съчетават с банския, без да го засенчват.

Стилният аутфит край морето се изгражда чрез баланс. Банският задава основата, а аксесоарите определят настроението. Семпъл цял бански изглежда елегантно с чанта от рафия, широка шапка, златисти бижута и прозрачно парео. Спортният плажен тоалет се комбинира добре с водоустойчива чанта, удобни сандали и защитни очила. Ретро бикините се допълват красиво с цветна кърпа, винтидж рамки и късо парео. Най-силните визии не разчитат на много детайли, а на добре подбрани материи, цветове и форми. Когато банският, връхната дреха или парео, чантата, обувките и бижутата работят заедно, резултатът е завършен летен аутфит, който изглежда естествен, удобен и стилен.

Очила с огледални стъкла към спортна визия

Слънчевите очила променят цялото излъчване на плажната визия. Класическите черни рамки са елегантни и подходящи за почти всеки бански. Големите форми създават по-луксозна визия, но са модерни и малките правоъгълни варианти. Костенурковите рамки се комбинират добре с неутрални цветове и аксесоари от рафия. А тези в бяло, розово, жълто, синьо или зелено са подходящи за по-закачлива визия. Спортните очила с обгръщаща форма и огледални стъкла се вписват добре в спортния стил. Независимо от формата очилата трябва да имат реална защита от ултравиолетови лъчи.

Плажните обувки трябва да са леки, удобни и устойчиви на вода и пясък. Джапанките са най-практичният избор, особено когато са в изчистени цветове като черно, кафяво, бежово, кремаво или тъмносиньо.

Но много жени вече носят на плажа и кожени сандали, които са подходящи за комбинация с ленени дрехи, плетени прозрачни рокли и чанти от рафия. Кафявата кожа изглежда естествено, черната е по-градска, а светлите нюанси стоят по-меко. Сандалите с платформа са удобни за горещ пясък и плажни заведения, защото добавят височина, без да изглеждат официално.

Чантите са мрежести и от рафия

Плажната чанта трябва да бъде просторна, удобна и достатъчно стилна, за да бъде част от цялата визия. Платнените модели са класически избор заради здравата си материя и семплата форма. Те стоят добре в екрю, бежово, тъмносиньо, райе или избеляло червено.

Вариантите от рафия, слама и плетени материи носят по-елегантно ваканционно усещане. Големите модели са подходящи за плажа, а по-малките чанти тип кофа са добър избор за плажен клуб или обяд край морето.

Мрежестите чанти са по-небрежни и практични, защото пясъкът лесно пада през тях, а мокрите вещи не се задържат затворени. За по-активни дни водоустойчивите варианти са най-подходящи. Те са удобни за мокри бански, бутилки, храна и плажни принадлежности.

Плажната кърпа има по-голямо значение, отколкото изглежда на пръв поглед. Тя често е най-видимият аксесоар около басейна или върху пясъка. Големите памучни модели с мека повърхност носят усещане за комфорт и лукс. Те изглеждат добре в тъмносиньо, коралово, теракота, изумруденозелено, масленожълто и класическо бяло.

Райетата създават курортно настроение, докато едноцветните кърпи изглеждат по-изчистено. По-леките и съвсем тънки хавлии са практични за пътуване, защото заемат по-малко място, съхнат по-бързо и имат естествена тъкана текстура.

Сламените шапки са с много широка периферия

Широкополите сламени шапки създават най-елегантно излъчване и се комбинират добре с цял бански, големи очила и парео или ефирна рокля. Естествените сламени тонове изглеждат класически, а контрастните кантове добавят по-ясна форма.

Шапките от рафия са по-небрежни и текстурирани. Те стоят добре, комбинирани с плетени материи и бижута от миди. Моделите тип кофа носят спортно и младежко настроение, особено в бяло, бежово, деним синьо или пастелни нюанси. Каубойските варианти от рафия са по-смел избор и добавят индивидуалност към плажния стил.

Плажните бижута трябва да бъдат леки и естествени. Мидите носят морско настроение и изглеждат елегантно, когато са използвани в малки висулки, обеци или гривни. Перлите добавят изискано усещане, особено когато са с неправилна форма и изглеждат по-органично.

Златистите бижута остават класика за лятото. Тънки верижки, халки, гривни и аксесоари за глезен подчертават загорялата кожа. Мънистата добавят цвят и индивидуалност, особено в кафяво, тюркоазено, коралово, кремаво и зелено. Най-добре изглеждат, когато са наслоени внимателно, без визията да стане претрупана.

Аксесоарите за коса са необходими за плажни дни с вятър, жега и солена вода. Големите щипки са практични и държат косата далеч от врата. Костенурковите, кремавите, кафявите и прозрачните модели изглеждат най-стилно.

Ластиците от плат са по-меки и удобни за косата. Лен, памук, хавлиена материя и сатен са подходящи за плажа. Шаловете също са удобни, защото могат да се носят като лента, да се връзват около кок или да се добавят към дръжката на плажната чанта.

Отгоре с парео или ленена риза

Пареото е сред най-практичните и предпочитани идеи за нещо връхно, което може да се сложи върху банския. Може да се връзва около талията като пола, да се носи като горна част или да се използва като леко покривало върху цялото тяло.

Дългото парео създава свобода на движението и е подходящо да се отиде от плажа до бар или ресторант. Късите варианти са по-небрежни и удобни за много горещи дни. Прозрачните материи са актуални, защото покриват тялото, без да скриват банския. Най-елегантни са моделите в черно, бяло, кафяво, екрю, светлосиньо и бледожълто, а принтовете добавят повече настроение.

Широката ленена риза също е един от най-сигурните избори за дреха над банските. В бяло, светлосиньо, бежово или райе тя изглежда непринудено, в същото време и стилно. Може да се носи разкопчана, вързана на талията или комбинирана с къси панталони.

Плетените рокли, поли и панталони на големи дупки добавят бохемска нотка и оставят банския видим. Прозрачните рокли и поли създават по-елегантен силует, особено в черно, бяло или пастелни цветове.