С грандиозен успех завърши първата част на традиционния Вагнеров фестивал на Софийската опера

Представители на Вагнеровите общества от всички континенти присъстваха на фестивала заедно с многобройната българска публика. Чрез възхищението от магичните четири спектакъла от „Пръстенът на нибелунга" обединиха възторга си нашата публика и чуждите гости!

В отзивите си за преживяното по време на фестивала зрителите изказаха своите най-искрени комплименти, възхвалявайки демонстрираното изкуство на изтъкнатите ни солисти, хор и оркестър под вълшебната диригентска палка на превъзходния диригент Константин Тринкс!

Споделени бяха възторжени впечатления от четирите заглавия на „Пръстенът на нибелунга"! Те определиха постановките като едно от „най-атрактивните събития в момента в Европа, а вероятно и в целия свят"!

И още няколко от многобройните споделени емоции:

„Фестивалът постави този град на световната карта!"

„Посещавам Байройт всяка година и сега мога да призная, че любимият ми Вагнеров фестивал е тук в София! Никога не съм изпитвал такава интензивност, такава емоция! Мисля, че веднъж в живота си трябва да дойдем тук и да видим духа на Вагнер! Това е начинът, по който Вагнер ни говори и ни казва, че светът е прекрасен – благодарение на тази продукция! Маестро Карталов ни предложи истински шедьовър!"

„Това е огромно събитие не само за живота на един град, на един театър! Това е огромно културно събитие в живота на световната художествена култура, защото такива представления ни носят не само емоции, впечатления, преживявания! Те резонират със съвременния човек, с неговите проблеми, с неговите желания, с неговото търсене на смисъла на живота! Особено днес, в такива сложни времена!"

Фестивалът продължава с „Лоенгрин" на 12 юни и „Танхойзер" на 14 юни. Постановките са на Пламен Карталов. Младият белгийски диригент Мартейн Дендивел ще дебютира на Софийска сцена на 12 юни. Централните роли ще изпълнят Саймън О'Нийл – Лоенгрин, Алма-Лиза Бандаловска – Елза, Габриела Георгиева – Ортруд и Венцеслав Анастасов – Телрамунд.

След като спечели възхищението на публиката и получи нестихващи аплодисменти за тетралогията „Пръстенът" Константин Тринкс ще закрие фестивалната програма на 14 юни с „Танхойзер"! В главните роли Мартин Илиев – Танхойзер, Елеонора Джоджоска-Младенов – Елизабет, Габриела Георгиева – Венера, Атанас Младенов – Волфрам, Петър Бучков – крал Хайнрих.

Участват солисти, оркестърът, хорът и балетът на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова. В „Лоенгрин" се включва и мъжкият състав на хора на Българското национално радио с диригент Любомира Александрова, а в „Танхойзер" участват деца от хора на Софийските момчета с ръководител Александър Митев.

С пълно основание най-популярните оперни експерти изтъкнаха, че за тях София вече 16-та година доказва своето значение като Байройт на Балканите, а в Софийската опера се е преселил духът на Рихард Вагнер!