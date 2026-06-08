Старт на футболното лято 2026 г. с Румен Пайташев и „МОНДИАЛ"

Началото на световните първенства по футбол е поставено на 13 юли 1930 г. с мача Франция – Мексико (4:1), а французинът Люсиен Лоран влиза в историята като автор на първия гол. Съвсем скоро на 11 юни пък ще бъде свирена първата съдиийска свирка на Мондиала в САЩ и Мексико през 2026 г.

За да сте в крак с историята на световните първенства по футбол „Книгата" и Румен Пайташев се подготвили актуализирано издание на „МОНДИАЛ. История на световните първенства."

Купата за победителя в Мондиала е изработена от парижкия златар Абел Лафльор – висока е 30 см и тежка 4 кг, включително 1800 грама злато. Тя символизира крилатата древногръцка богиня на победата Нике. Първоначално наричат купата "Златната богиня" или "Златната Нике". През 1949 г. тя е наречена "Жул Риме" на името на президента на ФИФА и родоначалник на първенствата.

Книгата, в почти 500 страници, обхваща всичко, което трябва да знае всеки футболен фен, за да е подготвен със знания за предстоящите мачове. Тя съдържа статистика, най-интересните моменти от всеки мач, футболисти, треньори, звезди, любопитен снимков материал, който не може да се види другаде... С книгата отново ще се срещнете с Пеле и Марадона, с Пушкаш и Скиафино, с Кройф и Бекенбауер, с Аспарухов и Стоичков. Ще изживеете пак американското футболно лято от 1994 година, ще прочетете как са се представили звезди като Бекъм, Роналдо, Мбапе, Меси и много други на световните форуми.

Авторът Румен Пайташев – спортен журналист с близо 50-годишна практика – е един от най-известните и авторитетни футболни коментатори и капацитети в България. Има над 200 лични интервюта с най-големите футболисти в света – Пеле (той е единственият български журналист, който е правил интервю с Краля), Марадона, Ди Стефано, Кройф, Бекенбауер, Еузебио, Боби Чарлтън, Яшин, Скиафино, Грошич, Суарес, Платини, Кемпес, Зико, Тостао, Раул и др., както и с най-големите треньори. През 2004 г. е удостоен с награда за спортна журналистика „Братя Ексерови" в областта на печата за цялостното си журналистическо творчество, а през 2023 г. е награден от Българската асоциация на спортните журналисти с приз за спортна журналистика „Люпи и Мичмана" за цялостен принос към спортната ни журналистика. По време на „Мондиал-2022" в Катар е награден от бразилската суперзвезда Роналдо с копие от златната купа на ФИФА като един от журналистите, отразили осем и повече световни първенства по футбол.

МОНДИАЛ. История на световните първенства

Автор: Румен Пайташев

Стр. 480

Цена: 25 евро / 48.90 лв.