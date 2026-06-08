Кои са най-свещените места и паметници за българина - в първата книга от поредица „Ооо, познай България" на "КнигаТа"

„Българските светини, пред които всеки се прекланя" дава старт на поредица „Ооо, познай България", както и на новото име на издателство „Труд" – „КнигаТа". Във всеки български град, във всяко село и дори в най-малката махала съществува място, което местните хора наричат светиня. Това може да бъде старинна църква, манастир, оброчен кръст, скала, паметник или местност, свързана с важно събитие от националната история. Именно там поколения българи са намирали опора в трудни времена, отправяли са молитви за здраве и благополучие, организирали са събори, чествания и възпоменания. Тези места не са просто географски точки върху картата на България – те са живи носители на историческата памет и духовността на народа.

Светините обаче не се изчерпват единствено с материалните паметници. За българина светиня може да бъде и идея, и слово, и личност, оставила дълбока следа в националното съзнание. Такива са героите и будителите, превърнали се в символи на свободолюбието, саможертвата и духовното възраждане. Имената на Капитан Петко войвода, Кочо Честименски, светите братя Кирил и Методий и още десетки бележити българи продължават да вдъхновяват поколенията със своето дело. Техният пример надживява времето и се превръща в част от националната ни идентичност.

Богатството на българските светини е огромно и обхваща различни аспекти от историческото и културното наследство на страната. В книгата са систематизирани в няколко основни раздела – исторически реликви, паметници, църкви и манастири, книжовно наследство, местности и национални символи. Всеки от тези раздели разказва различна история, но всички заедно изграждат цялостния образ на България като държава с дълбоки духовни и исторически корени.

Сред най-ценните български светини се открояват безценни реликви, свързани с националноосвободителните борби и държавността. Тефтерчето на Васил Левски пази мислите и плановете на Апостола на свободата, а Самарското знаме остава вечен символ на героизма и саможертвата на българските опълченци по време на Руско-турската война от 1877–1878 година. Пръстенът на цар Калоян напомня за величието на Второто българско царство, а сабята на Христо Ботев е символ на борбата за национално освобождение.

Не по-малко значими са паметниците и свещените места, които пазят спомена за съдбовни събития и личности. Сред тях са църквата-костница „Св. Неделя" в Батак – едно от най-силните свидетелства за трагичните събития по време на Априлското въстание, гробът на цар Борис III в Рилския манастир, както и Паметникът на свободата на връх Шипка, превърнал се в символ на извоюваната свобода и националното достойнство.

Особено място сред българските светини заема книжовното наследство. „Рибният буквар" на Петър Берон е сред най-ярките символи на Българското възраждане и стремежа към просвещение. Той бележи началото на нов етап в развитието на българското образование и остава едно от най-значимите произведения в историята на българската книжнина.

Сред светините в книгата се нареждат и забележителни исторически местности като Перперикон и Мадарският конник. Те носят спомена за древни цивилизации и култури, населявали българските земи през вековете. Черепишкият манастир „Успение Богородично" също е част от тази духовна съкровищница, съхранила вярата и книжовността през най-тежките периоди от националната история.

Особено вълнуваща е историята на сърцето на Иван Вазов – реликва, която символично съхранява любовта на Патриарха на българската литература към неговия народ и родина. Подобни светини напомнят, че националната памет се гради не само върху исторически факти, но и върху духовните ценности, които обединяват обществото.

Българските светини са много повече от музейни експонати или исторически обекти. Те са мост между миналото и настоящето, между поколенията, които са градили и съхранявали българската държавност и култура. В тях живее паметта за героизма, вярата, просветата и стремежа към свобода. Затова тяхното опазване е не само дълг към историята, но и отговорност към бъдещето – за да могат и следващите поколения да черпят от духовната сила и мъдростта, които тези светини носят.

„Българските светини, пред които всеки се прекланя"

Стр. 184

Цена 13.00 €/25.43 лв.

Твърда корица