Хитова американска група и Ибряма на сцената в Благоевград за международен фестивал

Легендарният Иво Папазов – Ибряма и неговият Wedding Band – музиканти, които десетилетия наред популяризират българската сватбарска музика по световните сцени и превръщат българския фолклор в световно признато музикално явление гостуват в Благоевград. В петък вечерта те ще са на сцената на пл. "Македония" за концерт в рамките на новия Crossing Jumaya Festival, който ще се проведе от 8 до 13 юни и ще превърне града в сцена за музика, съвременно изкуство, театър, кино и срещи между различни култури и поколения творци.

За първи път в България ще гостува и нюйоркската група Hazmat Modine. Известни със своя уникален микс от блус, джаз, рок, фолк и световна музика, те са сред най-оригиналните формации на съвременната американска сцена. Те също ще се изявят в петък на площад „Македония" от 19:00 часа.

В продължение на шест дни жителите и гостите на Благоевград ще могат да се насладят на богата градска програма и две големи музикални фестивални вечери на площад „Македония", които събират едни от най-интересните артисти от България, Балканите и света.

Днес (8 юни) от 17:30 часа официалното начало на фестивала ще бъде поставено с изложбата „Два погледа", която представя избрана селекция от произведения на големия български художник Златю Бояджиев от колекцията на Регионален исторически музей – Благоевград. Тя ще бъде подредена и открита в пространството на първи етаж на Община Благоевград.

От 19:00 часа е прожекцията на филма „Кучето на Златю" на режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева с вход свободен.

Филмът разказва необикновена история, вдъхновена от живота и творчеството на Златю Бояджиев, и предлага различен поглед към личността на един от най-значимите български художници.

На 9 юни от 18:00 часа в Градска художествена галерия - Благоевград| ще бъде представена изложбата „Природа 2.0" с автор Боря Шапшалова - интермедиен артист, работещ в сферата на дигиталната живопис, светлинните инсталации и новите технологии. Нейни произведения са представяни във Великобритания, Франция, Германия, Испания, САЩ, Финландия, Естония и Виетнам.

Фестивалът представя и изложба на Сашо Стоицов – едно от най-разпознаваемите имена в съвременното българско изкуство. Неговите произведения изследват обществените процеси, паметта и трансформациите на съвременния свят чрез характерния му визуален език.

На 10 юни (сряда) от 18:00 часа режисьорът Петринел Гочев ще ни срещне с творчеството на Йордан Радичков във фестивалния клуб Stage bar с разговора „От Радичков започва всичко".

След първа голяма фестивална вечер на 12 юни с Иво Папазов – Ибряма и нюйоркската група Hazmat Modine, в събота излизат едни от най-ярките имена на балканската музикална сцена. На откритата сцена ще се качат Каролина Гочева – една от най-обичаните изпълнителки в Северна Македония, композиторът и пианист с международна кариера Дуке Бояджиев, Пиян Славей от култовата група „Фолтин", румънската хип-хоп формация Subcarpați и проектът Kottarashky & Sando на Никола Груев – Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов.

Техните концерти ще представят разнообразна палитра от балкански ритми, електронни влияния, фолклорни мотиви и съвременни музикални експерименти, превръщайки площад „Македония" в място за среща на традиции, култури и музикални светове.