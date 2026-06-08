Правят документален филм за живота на Тейлър Суифт

Новият документален филм „Да станеш Тейлър Суифт“ (Becoming Taylor Swift) проследява професионалния път на американската певица от кънтри изпълнителка до най-успешната попзвезда на съвременността, пише ДПА и БТА.

Двусерийната продукция на британския телевизионен канал Channel 4 е достъпна от днес в стрийминг платформата на ZDF, а първата част ще бъде излъчена и по телевизията на 12 юни.

Режисьорът Гай Кинг започва разказа с първите стъпки на Суифт в кънтри музиката в Нашвил. Чрез архивни кадри, аудиозаписи и откъси от нейни песни филмът проследява как певицата още като дете започва да пише музика и с упоритост, талант и подкрепата на семейството си успява да си осигури звукозаписен договор.

Документалната поредица разглежда развитието на музикалния ѝ стил от албум на албум, както и трансформацията ѝ от кънтри изпълнител в една от най-влиятелните фигури в съвременната попмузика. Според интервюираните експерти успехът ѝ се дължи и на способността ѝ да говори директно на младата женска аудитория чрез песни, посветени на лични емоции и преживявания.

Сред събеседниците във филма са бившият мениджър на певицата Рик Баркър и журналистката Ванеса Григориадис, която интервюира Суифт през 2009 г. В продукцията участват и дългогодишни почитатели на звездата, които разказват как са израснали с нейната музика.

Първата част завършва със скандала от 2016 г. между Суифт, рапъра Кание Уест и тогавашната му съпруга Ким Кардашиян, последван от оттеглянето на певицата от публичното пространство. След едногодишна пауза тя се завръща през 2017 г. с албума Reputation.

Втората част разглежда усилията на Суифт да изгради обществена и политическа позиция, както и битката ѝ за контрол относно правата върху първите шест албума в кариерата си.

Според ДПА слабост на документалния филм е липсата на ново интервю със самата певица. Вместо това разказът се основава предимно на архивни материали и коментари на близки до нея хора, като част от използваните кадри вече са познати от документалния филм "Мис Американа" на Нетфликс.