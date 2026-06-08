Милена Милотинова се срещна с кметовете на четирите града, които искат да са домакини на "Евровизия"

Започва първият етап от подготовката на страната ни за домакинството й на "Евровизия" догодина. У нас вече са представители на Европейския съюз за радио и телевизия - EBU, а кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас продължават надпреварата за домакинството на песенния конкурс.

Четиримата градоначалници Васил Терзиев, Костадин Димитров, Благомир Коцев и Димитър Николов се срещнаха днес с генералния директор на БНТ Милена Милотинова и с представителите на EBU.

До края на седмицата кандидатите трябва да потвърдят своето желание за домакинство и след това да бъде придвижен процесът. Домакинът ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. "Срокът е август, но искаме да съкратим процедурата до юли", каза още Милотинова.