София, Пловдив, Варна или Бургас - кой посреща “Евровизия” ясно през юли (Обзор)

Работна група ще оценява четирите града, които остават в състезанието въпреки тежките изисквания

До края на юли трябва да стане ясно кой град ще е домакин на “Евровизия” през 2027 г., стана ясно от думите на Милена Милотинова, генерален директор на БНТ. В понеделник тя се срещна с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас - градовете, пожелали да посрещнат най-големия песенен конкурс, който догодина ще се проведе за първи път у нас.

Процесът по подготовката за “Евровизия” 2027 г. започна и заради него у нас пристигнаха представители на Европейския съюз за радио и телевизия - EBU, който е и създател на форума.

Първият етап на подготовката е и началото на конкурса между градовете за домакинство на “Евровизия” 2027. Именно заради него с шефа на БНТ разговаряха кметовете Васил Терзиев, Димитър Николов, Благомир Коцев и Костадин Димитров.

“Стартирахме с презентация за изискванията, говорихме и за възможностите, които домакинството дава както на страната ни, така и на града домакин. Коментирахме ползите и отговорностите на града домакин”, обясни след срещата с тях Милотинова.

“Очакваме от кандидатите, след като чуха изискванията на EBU,

да потвърдят

своето желание

за домакинство

до края на

седмицата

и оттук нататък да предвижим процеса, като от страна на БНТ ще изпратим конкурсната документация, която те да попълнят и да ни върнат”, обясни Милотинова. Според сроковете, дадени от EBU и от “Евровизия”, градът домакин трябва да бъде определен до август. “Искаме да съкратим процедурата до юли. След като те отговорят на въпросника, който ще им изпратим, и попълват документите с изискванията, включително технически, логистични, за културна програма, която градът домакин предлага, за място на провеждане, съпътстваща инфраструктура и т.н. Работна група ще оцени техните предложения”, разясни продецурата генералният директор на БНТ.

“Това е национална кауза. София като столица е естественият домакин и ще покаже, че може да бъде лидер в този процес”, каза зам.-кметът на Столичната община по “Култура и туризъм” Ирина Дакова.

“Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме във втория кръг, и молбата ми е, ако може, по-бързо да стане ясен градът”, каза кметът на Бургас Димитър Николов. По думите му заради многото изисквания за провеждане на конкурса

ще са

необходими

сериозни

административни

процедури,

обществени поръчки, с които да се спести работно време на града, който ще бъде избран за домакин.

Дара стана тазгодишният победител на “Евровизия” с песента си “Бангаранга”. Така спечели и правото догодина страната ни да е домакин на най-големия песенен конкурс.

“Първо трябва да благодарим на Дара, че дава възможност на всички нас да се състезаваме и да правим така, че България да се представи най-добре на предстоящата “Евровизия”.

Аз съм сигурен, че всички градове ще се представят достойно. Пловдив заявяваме ясно своето участие в конкурса и съм сигурен, че имаме какво да покажем ние под тепетата”, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.

“Варна е естествен кандидат за “Евровизия”. Първо, защото Дара е от Варна. И второ, защото градът ни има много какво да покаже и много какво да предложи на едно такова събитие”, увери кметът на морската столица Благомир Коцев. А и подчерта опита, който имат от организирането на фестивали, големия леглови капацитет, транспортната свързаност.

“Всеки град има своите големи възможности да бъде домакин на “Евровизия”. Днес разбрахме за практиката да има съпътстващи събития, така че, който и да спечели от четирите града, всички други ще имат полза от това голямо събитие и то да бъде национално, а не регионално”, добави още кметът.

“Нито БНТ е сама в този процес, нито градовете домакини са сами.

Ние вървим

стъпка по стъпка

с EBU

и “Евровизия”. На тази среща, която проведохме днес, присъства и Андреас Шмит от EBU, който има дългогодишен опит в конкурсите “Евровизия”. Сесията с въпроси и отговори беше както към БНТ, така и към него. Той даде отговори на много въпроси, които вълнуваха кметовете. Така оттук нататък вървим по процедурата и наистина ще уведомяваме за всяка следваща стъпка”, обеща Милотинова. Тя благодари за светкавичната реакция на правителството, което веднага е заявило своята подкрепа за организирането на конкурса.

“Това е събитие, което представя страната ни, на първо място, и след това представя града домакин. Ползите за България са огромни. Те са най-вече репутационни, но са и за икономиката, за туризма, за логистиката, за много браншове. А ползите за града домакин могат да се измерят и с конкретни цифри”, добави тя.

320 хиляди туристи са били във Виена тази година само заради “Евровизия”, за да присъстват на всички събития, свързани с конкурса, не само с концерта на финала. 500 хил. души е привлякъл Ливърпул и е отчел над 50 милиона евро приходи през 2023 година, когато бе домакин на песенния конкурс.