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Стоичков прави голям спектакъл - отговаря от сцената на въпроси

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Камата на плаката на спектакъла си

Мащабен спектакъл подготвя футболната легенда Христо Стоичков. Той ще отпразнува 60-ия си юбилей на сцената на “Арена 8888”, а събитието се казва Stoickov The Show. Публиката няма  да  бъде просто зрител, а може да задава въпроси предварително, като ги изпраща на сайт, създаден за шоуто. На най-интересните Стоичков ще отговори на живо по време на спектакъла.

Ще бъдат представени шест сцени - от ранните години на лекоатлетическата писта в Пловдив и първите стъпки в спорта през върха на световния футбол до важните решения и победи, и живота на Стоичков днес. На сцената ще се качат известни личности, които са негови приятели. Те ще разказват малко известни истории от живота му. Ще има и музика на живо, 3D мапинг, както и светлинни инсталации.

Събитието ще бъде на 8 октомври.

Камата на плаката на спектакъла си

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