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Васил Терзиев - кметът, който иска усмихнати софиянци

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Кметът на София Васил Терзиев

Днес рожден ден празнува Васил Терзиев - кметът, за когото е важно софиянци да се усмихват. Обаждане от дъщерите му просто за да го чуят, и спокоен ден сред природата - това са сред нещата, които го правят щастлив, сподели той наскоро в юбилейната анкета на “24 часа”. Да подреди общината като работеща система, да създаде алгоритми и да следва стъпките, докато не види даден проблем решен. Както и малките, но трудни победи, които никой не вижда.

Пожелаваме му и големи победи - за всяко дете да има място в ясла и градина, за което той е амбициран, градът да блести, а Витоша отново да е достъпна за всички, за да вижда по улиците още повече усмихнати столичани.

Здраве и вдъхновение за добри дела за София, кмете!

Кметът на София Васил Терзиев

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