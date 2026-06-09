Честит рожден ден на Надежда Делева!

Днес рожден ден празнува Надeжда Делева, главен редактор на книгоиздателска къща “КнигаТа”. И сякаш като подарък за личния ѝ празник издателството пуска на пазара чисто нова книжна поредица - “Ооо, познай България”.

Надя е човекът, който само от няколко изречения може да каже кога едно четиво си заслужава и дали ще се превърне в бестселър. Под нейно ръководство издателство “Труд” вече е с ново име - “КнигаТа”, и е сигурно, че ще продължи да радва читателите с качествени издания и смислени литературни събития.

Честито, Наде! Още много успехи!