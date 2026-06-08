Марта Вачкова стана баба

Сава се казва първородният внук на Марта Вачкова. Обичаната актриса е станала баба точно в Деня на детето - 1 юни. Щастливата новина дойде едва в понеделник вечерта, когато от болница "Шейново" споделиха снимки в социалните мрежи. На кадрите се вижда дъщерята на Марта - Рада, която е прегърнала любимия си мъж, гушнал първото им детенце. А Вачкова до тях грее от щастие, засмяна до уши.

Момченцето е с перфектни мерки - 3060 грама и ръст 50 сантиметра. Любопитното е, че самата Марта Вачкова е родена в същата болница.

Дъщеря й Рада е талантлива художничка. Работи като графичен дизайнер на свободна практика, като се фокусира върху плакат, печатни издания, визуална идентичност и илюстрация. През 2020 г. тя завърши бакалавърска степен "Плакат и визуална комуникация" в Националната художествена академия.

От малка е заобиколена от изкуство във всичките му форми и някак естествено и постепенно Рада се насочва към рисуването.

Тя обаче пази личния си живот далече от медиите и социалните мрежи. Не е показвала публично и кой е таткото на първородното дете.

"Екипът на болницата пожелава на Сава и семейството му здраве, щастие, много радост и безброй прекрасни мигове заедно. На баба му Марта пожелаваме да дочака още внуци и правнуци!", написаха от "Шейново" във фейсбук.