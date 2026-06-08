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Националният филхармоничен хор представя две съвременни меси в една вечер

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На 10 юни от 19:00 ч. в зала „България" Националният филхармоничен хор и Камерният оркестър на Софийската филхармония канят публиката на концерт, посветен на съвременната духовна музика. Под диригентството на Ганчо Ганчев ще прозвучат две произведения, които по различен начин търсят връзката между традицията и съвременния музикален език, съобщиха от пресцентъра на Софийската филхармония. 

В първата част е включена „Меса на изгрева" от норвежко-американския композитор Ула Йейло – едно от най-изпълняваните хорови произведения на XXI век. Създадена за хор и струнен оркестър, творбата съчетава латинския текст на католическата меса с характерния за автора кинематографичен звук, лирични мелодии и сияйна хармония.

Втората част на концерта представя „Миса Католика Булгарика" от българския композитор Юли Дамянов. Произведението изгражда мост между западноевропейската литургична традиция и българската музикална чувствителност, като вплита елементи от православната звучност и националната музикална култура в класическата форма на месата.

Това е концерт, който поставя една до друга две различни гледни точки към духовността в музиката – едната родена от северната хорова традиция и съвременния минимализъм, а другата – от българската културна памет и стремежа към собствен авторски прочит на сакралния жанр.

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