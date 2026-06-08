Уна Чаплин, внучката на Чарли Чаплин, идва в България за Aniventure Comic Con, информират от екипа на фестивала.

Актрисата, позната на милиони зрители с ролята си на Талиса Старк в Game of Thrones, ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в „Интер експо център", а съвсем наскоро се присъедини и към вселената на Avatar с ролята си на Варанг – лидер на клана Аsh people в дългоочаквания Avatar: Fire and Ash на Джеймс Камерън. В кариерата си актрисата е участвала още в продукции като Black Mirror, Taboo, Treason, Inside No. 9 и филма за Джеймс Бонд – Quantum of Solace.

По време на двата дни от фестивала тя ще има среща с фенове и специален панел на главната сцена на Aniventure Comic Con, където ще разкаже повече за работата си по едни от най-успешните съвременни продукции, за снимачния процес зад Avatar и Game of Thrones, където участва в шокиращата и емблематична сцена – „Червената сватба".

Сред вече обявените гости са Кристофър Джъдж – познат като Teal'c от „Stargate SG-1" и гласът на Кратос от поредицата „God of War", както и Джон Рис-Дейвис, изиграл Гимли във филмовата трилогия „Властелинът на пръстените" и Салах в „Индиана Джоунс", пише БТА.

Международно присъствие ще има и в косплей зоната. Сред членовете на журито на конкурса ще бъде Lon Cosplay, популярна артистка и създател на съдържание, известна с впечатляващите си превъплъщения на герои от поп културата. Тя ще се присъедини към Maike Huster и Wynter Phoenix при оценяването на участниците.

Гейминг програмата също обещава силни емоции. В София пристига легендата на Counter-Strike – Кристофър GeT_RiGhT Алесунд – двукратен номер едно в света и шампион от ESL One Cologne. Феновете ще могат да се срещнат с него, да участват в специални активности и да наблюдават демонстрационен мач срещу българския стриймър – Никола Niku Гяуров.

Сред акцентите в програмата са още панел, посветен на книгите-игри с участието на автора Майкъл Майндкрайм, както и срещи с популярни български създатели на съдържание, сред които Слави от The Clashers, Емил Конрад, Nasi Svej, Цуро и Артьом Анатолиевич.