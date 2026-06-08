Критика от САЩ: Софийският „Пръстен на нибелунга" е достоен за любителите на Вагнер от цял свят

Интелигентно поставената в Софийската опера и балет тетралогия на Рихард Вагнер „Пръстенът на нибелунга" е достойна дестинация за феновете на Вагнер по целия свят. Това заключава американският музикален критик Джеймс Ел Полк – бивш сенатор от щата Джорджия и бивш бизнесмен, а понастоящем музикален критик. Статията е публикувана в „Classical voice of North Amerika" – издание на Асоциацията на музикалните критици на САЩ.

Полк определя софийската постановка, с която миналата седмица приключи първата част от тазгодишния летен вагнеров фестивал, като по-скоро придържаща се към буквално тълкуване трактовка на произведението, но нелишена от символика. За разлика от повечето по-нови постановки на тази тетралогия по света, които заменят сложните и скъпи декори с видео, софийският „Пръстен" използва видеопрожекциите само за фон, като предпочита абстрактни декори и набор от фентъзи костюми, пише авторът.

„Софийската опера и балет, чиято зала има 1000 места, би изглеждала неправдоподобно място за „Пръстенът". До 2009 г. компанията почти нямаше опит с Вагнер. През 1994 г. Пламен Карталов, харизматичен професор, режисьор и отдаден вагнерианец, стана генерален директор на компанията. Последната вечер на тетралогията.

Започвайки с концертна версия на „Лоенгрин" през 2009 г., Карталов продължава да превръща трупата в „Байройт на Балканите", представяйки първия си пълен цикъл „Пръстенът" през 2013 г. Този цикъл се представя редовно в София, гастролира и на други места, включително в Москва, и превръща София в дестинация за култа към Вагнер.

През 2023 г. този „Пръстен" е заменен от нова продукция, която е повторена през 2025 г. и отново през този сезон за един цикъл (26-31 май)", пише авторът.

Той описва подробно декорите и осветлението на четирите части на „Пръстенът" дело на австрийския сценограф Ханс Кудлих и на Андрей Хайдиняк, както и костюмите на Християна Михалева-Зорбалиева, като после се спира на музикалното представяне.

„Един отличителен аспект на тази продукция е разчитането на почти изцяло български певци. Само трима в огромния актьорски състав на „Пръстенът" бяха от другаде. „Българските певци притежават необходимия вокален и драматичен потенциал, за да изпълняват Вагнер, и го доказват на сцената", цитира авторът акад. Карталов. „По-важното е, че работят в съвместна артистична среда със споделен стил и театрално мислене, което придава на представлението цялостност, органично усещане и вътрешна свързаност. Този избор е преди всичко въпрос на доверие в собствената школа и на съзнателно решение да се даде сцената на артисти, които имат потенциал да направят кариера от този изключително сложен репертоар. В този смисъл проектът има и образователна функция и служи като средство за саморазвитие", продължава цитатът на Карталов.

„Това работи изненадващо добре, подпомогнато значително от интимния размер и резонансната акустика на театъра, благодат за по-малките гласове", пише американският критик.

„В ролята на Вотан в „Рейнско злато" Веселин Михайлов имаше отчетлив баритонален звук и беше драматично сигурен, въпреки че гласът му изглеждаше твърде слаб, за да пее тази роля в по-големи зали", пише авторът.

„Във „Валкюра" партията беше изпълнена от гръцкия бас-баритон Арис Аргирис, с достатъчна сила да пее във всяка зала. Той доминираше на сцената с отличителен, красив, тъмен глас и царствено държание, разкривайки пълния спектър от емоции на героя си и подсказвайки уязвимост под самохвалството. Сбогуването му с Брунхилда беше горещо", пише Полк. Сцена от "Рейнско злато"

„Кристиан Чер изигра Скитника в „Зигфрид". Тъмният му глас има богат тембър. Харизматичен актьор, той внесе усещане за благородство, достойнство и спокойствие в героя си.

Брюнхилде беше изпълнена от две певици. Във „Валкюра" Гергана Русекова демонстрира привлекателен глас с приятен тембър. Тя има регистъра да изпее ролята, но ѝ липсваше вокалната мощ, за да се извиси над оркестъра, дори в този театър, благоприятстващ гласовете, и е драматично статична. В „Зигфрид" и „Залезът на боговете" Радостина Николаева изпя ролята с лирично-спинтово сопрано, способно да изрази пълния спектър от емоции. Тя също понякога беше покривана от оркестъра, но проницателните ѝ високи тонове бяха вълнуващи. С мощен глас Пламен Димитров изобрази Алберих като мрачна и зловеща сила. В ролята на Логе Даниел Острецов беше вокална и драматична наслада, подскачайки и танцувайки с иронични, намигащи изражения", продължава авторът.

„Миме на Красимир Динев уцели правилния баланс: достатъчно хленчещ, носов звук, за да очертае героя, без да изпадне в карикатура. Гласът му е мощен, а образът му - кинетичен. Весела Янева беше особено интересна Фрика - решителна и по-скоро хладна, отколкото заядлива, с резонансен мецосопран. Тя играеше и Швертлайте. Виолета Радомирска беше властната Ерда в „Рейнско злато". Нейният мрачен контраалт създава свръхестествено усещане, идеално за ролята. В „Зигфрид" Ерда беше изиграна от Янева", пише американският критик.

„Мартин Илиев беше свиреп, борбен Зигмунд. Той се завърна момчешки енергичен като Зигфрид в едноименната опера и по-благороден в края на тетралогията. Гласът му е мощен, без особен финес или динамичен диапазон, със значително вибрато и от време на време проблеми с интонацията", пише Полк.

„В ролята на Зиглинде, Алма-Лиза Бандаловска демонстрира прекрасен глас със сигурни височини, донякъде слаб в средния и ниския диапазон. Известният австрийски бас Курт Ридъл беше зловеща сила като Хъндинг. Завладяващ на 78 години, той доминираше в сцените си, а гласът му е огромен.

Атанас Младенов изигра Гюнтер като срамежлив и разсеян, леко уплашен. Отличен актьор, неговият баритон беше прецизен и изразителен.

Бандаловска пя също и ролята на Гутруне, артистично изразявайки противоречията в сложния ѝ образ.

Петър Бучков изпя Фафнер, а също ролята на Хаген. И в двата случая той използва дълбокия си, резонансен бас за драматичен ефект, ставайки тъжен, когато говори на Зигфрид като умиращия дракон, и коварно уверен като Хаген.

Немският диригент Константин Тринкс е ветеран в оперите на Вагнер, който разбира как да оформи музикално „Пръстенът", като усилва вариациите в темпото и динамиката, понякога за сметка на певците.

Имаше случайни грешки при медните духови инструменти и малки проблеми с щрайха, особено звучащи в този театър. Но все пак това беше вълнуващо изпълнение на партитурата от 75 музиканти, голям ансамбъл за толкова малка зала. Софийският „Пръстен" е впечатляващ успех – и актьорски, и музикален. България е малка страна и не е богата. Но музикалната й традиция е източник на гордост: има история в създаването на велики певци като Борис Христов, Гена Димитрова и Соня Йончева.

Карталов използва операта като витрина за сегашното поколение български певци, а интелигентно поставеният му „Пръстен" е достойна дестинация за феновете на Вагнер по целия свят", заключава авторът, като припомня, че предстои и втора част на летния вагнеров фестивал с „Лоенгрин" на 12 юни и „Танхойзер" на 14 юни, всеки с по едно представление.