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Критика от САЩ: Софийският „Пръстен на нибелунга" е достоен за любителите на Вагнер от цял свят

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Сцена от "Рейнско злато"

Интелигентно поставената в Софийската опера и балет тетралогия на Рихард Вагнер „Пръстенът на нибелунга" е достойна дестинация за феновете на Вагнер по целия свят. Това заключава американският музикален критик Джеймс Ел Полк – бивш сенатор от щата Джорджия и бивш бизнесмен, а понастоящем музикален критик. Статията е публикувана в „Classical voice of North Amerika" – издание на Асоциацията на музикалните критици на САЩ.

Полк определя софийската постановка, с която миналата седмица приключи първата част от тазгодишния летен вагнеров фестивал, като по-скоро придържаща се към буквално тълкуване трактовка на произведението, но нелишена от символика. За разлика от повечето по-нови постановки на тази тетралогия по света, които заменят сложните и скъпи декори с видео, софийският „Пръстен" използва видеопрожекциите само за фон, като предпочита абстрактни декори и набор от фентъзи костюми, пише авторът.

„Софийската опера и балет, чиято зала има 1000 места, би изглеждала неправдоподобно място за „Пръстенът". До 2009 г. компанията почти нямаше опит с Вагнер. През 1994 г. Пламен Карталов, харизматичен професор, режисьор и отдаден вагнерианец, стана генерален директор на компанията.

Последната вечер на тетралогията.
Последната вечер на тетралогията.

Започвайки с концертна версия на „Лоенгрин" през 2009 г., Карталов продължава да превръща трупата в „Байройт на Балканите", представяйки първия си пълен цикъл „Пръстенът" през 2013 г. Този цикъл се представя редовно в София, гастролира и на други места, включително в Москва, и превръща София в дестинация за култа към Вагнер.

През 2023 г. този „Пръстен" е заменен от нова продукция, която е повторена през 2025 г. и отново през този сезон за един цикъл (26-31 май)", пише авторът.

Той описва подробно декорите и осветлението на четирите части на „Пръстенът" дело на австрийския сценограф Ханс Кудлих и на Андрей Хайдиняк, както и костюмите на Християна Михалева-Зорбалиева, като после се спира на музикалното представяне.

„Един отличителен аспект на тази продукция е разчитането на почти изцяло български певци. Само трима в огромния актьорски състав на „Пръстенът" бяха от другаде. „Българските певци притежават необходимия вокален и драматичен потенциал, за да изпълняват Вагнер, и го доказват на сцената", цитира авторът акад. Карталов. „По-важното е, че работят в съвместна артистична среда със споделен стил и театрално мислене, което придава на представлението цялостност, органично усещане и вътрешна свързаност. Този избор е преди всичко въпрос на доверие в собствената школа и на съзнателно решение да се даде сцената на артисти, които имат потенциал да направят кариера от този изключително сложен репертоар. В този смисъл проектът има и образователна функция и служи като средство за саморазвитие", продължава цитатът на Карталов.

„Това работи изненадващо добре, подпомогнато значително от интимния размер и резонансната акустика на театъра, благодат за по-малките гласове", пише американският критик.

„В ролята на Вотан в „Рейнско злато" Веселин Михайлов имаше отчетлив баритонален звук и беше драматично сигурен, въпреки че гласът му изглеждаше твърде слаб, за да пее тази роля в по-големи зали", пише авторът.

„Във „Валкюра" партията беше изпълнена от гръцкия бас-баритон Арис Аргирис, с достатъчна сила да пее във всяка зала. Той доминираше на сцената с отличителен, красив, тъмен глас и царствено държание, разкривайки пълния спектър от емоции на героя си и подсказвайки уязвимост под самохвалството. Сбогуването му с Брунхилда беше горещо", пише Полк.

Сцена от "Рейнско злато"
Сцена от "Рейнско злато"

„Кристиан Чер изигра Скитника в „Зигфрид". Тъмният му глас има богат тембър. Харизматичен актьор, той внесе усещане за благородство, достойнство и спокойствие в героя си.

Брюнхилде беше изпълнена от две певици. Във „Валкюра" Гергана Русекова демонстрира привлекателен глас с приятен тембър. Тя има регистъра да изпее ролята, но ѝ липсваше вокалната мощ, за да се извиси над оркестъра, дори в този театър, благоприятстващ гласовете, и е драматично статична. В „Зигфрид" и „Залезът на боговете" Радостина Николаева изпя ролята с лирично-спинтово сопрано, способно да изрази пълния спектър от емоции. Тя също понякога беше покривана от оркестъра, но проницателните ѝ високи тонове бяха вълнуващи. С мощен глас Пламен Димитров изобрази Алберих като мрачна и зловеща сила. В ролята на Логе Даниел Острецов беше вокална и драматична наслада, подскачайки и танцувайки с иронични, намигащи изражения", продължава авторът.

„Миме на Красимир Динев уцели правилния баланс: достатъчно хленчещ, носов звук, за да очертае героя, без да изпадне в карикатура. Гласът му е мощен, а образът му - кинетичен. Весела Янева беше особено интересна Фрика - решителна и по-скоро хладна, отколкото заядлива, с резонансен мецосопран. Тя играеше и Швертлайте. Виолета Радомирска беше властната Ерда в „Рейнско злато". Нейният мрачен контраалт създава свръхестествено усещане, идеално за ролята. В „Зигфрид" Ерда беше изиграна от Янева", пише американският критик.

„Мартин Илиев беше свиреп, борбен Зигмунд. Той се завърна момчешки енергичен като Зигфрид в едноименната опера и по-благороден в края на тетралогията. Гласът му е мощен, без особен финес или динамичен диапазон, със значително вибрато и от време на време проблеми с интонацията", пише Полк.

„В ролята на Зиглинде, Алма-Лиза Бандаловска демонстрира прекрасен глас със сигурни височини, донякъде слаб в средния и ниския диапазон. Известният австрийски бас Курт Ридъл беше зловеща сила като Хъндинг. Завладяващ на 78 години, той доминираше в сцените си, а гласът му е огромен.
Атанас Младенов изигра Гюнтер като срамежлив и разсеян, леко уплашен. Отличен актьор, неговият баритон беше прецизен и изразителен.
Бандаловска пя също и ролята на Гутруне, артистично изразявайки противоречията в сложния ѝ образ.
Петър Бучков изпя Фафнер, а също ролята на Хаген. И в двата случая той използва дълбокия си, резонансен бас за драматичен ефект, ставайки тъжен, когато говори на Зигфрид като умиращия дракон, и коварно уверен като Хаген.

Немският диригент Константин Тринкс е ветеран в оперите на Вагнер, който разбира как да оформи музикално „Пръстенът", като усилва вариациите в темпото и динамиката, понякога за сметка на певците.

Имаше случайни грешки при медните духови инструменти и малки проблеми с щрайха, особено звучащи в този театър. Но все пак това беше вълнуващо изпълнение на партитурата от 75 музиканти, голям ансамбъл за толкова малка зала. Софийският „Пръстен" е впечатляващ успех – и актьорски, и музикален. България е малка страна и не е богата. Но музикалната й традиция е източник на гордост: има история в създаването на велики певци като Борис Христов, Гена Димитрова и Соня Йончева.

Карталов използва операта като витрина за сегашното поколение български певци, а интелигентно поставеният му „Пръстен" е достойна дестинация за феновете на Вагнер по целия свят", заключава авторът, като припомня, че предстои и втора част на летния вагнеров фестивал с „Лоенгрин" на 12 юни и „Танхойзер" на 14 юни, всеки с по едно представление.

Сцена от "Рейнско злато"
Последната вечер на тетралогията.
Сцена от "Рейнско злато"
Авторът Джеймс Ел Полк
Сцена от "Рейнско злато"
Последната вечер на тетралогията.
Сцена от "Рейнско злато"
Авторът Джеймс Ел Полк
Сцена от "Рейнско злато"
Последната вечер на тетралогията.
Сцена от "Рейнско злато"
Авторът Джеймс Ел Полк

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