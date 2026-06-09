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Феновете на Ариана Гранде вече се безпокоят и за здравето й, и за раздялата й с Итън Слейтър

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Ариана Гранде като Глинда във филма "Злосторница" Снимка: X/@PopCrave

Ариана Гранде и приятелят ѝ Итън Слейтър са прекратили връзката си след три години, съобщи „Дейли Мейл". 

Източник на вестника разкри, че 32-годишната Гранде и 34-годишният Слейтър са решили да поемат по различни пътища след сериозно обмисляне и продължително обсъждане. Раздялата била приятелска и е станала преди няколко месеца. Въпреки това с колегата й от филма „Wicked" те са останали приятели.

Сега феновете й, които се безпокоят за здравето й, ще се притесняват и затова как ще й понесе самотата. Изпълнителката се опита да им отговори със сингъла Hate That I Made You Love Me и почитателите й го изтълкуваха, че се справя добре въпреки неочакваната раздяла със Слейтър.

Според близки до нея сега тя е съсредоточила цялата си енергия върху турнето „Eternal Sunshine", което започна на 6 юни в Калифорния и ще приключи на 1 септември в Лондон.

Ариана Гранде като Глинда във филма "Злосторница" Снимка: X/@PopCrave

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