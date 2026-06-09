Идрис Елба: Част от публиката няма да приеме чернокож в ролята на Джеймс Бонд

Британският актьор сър Идрис Елба смята, че Джеймс Бонд не трябва да става прекалено политически коректен и че част от публиката няма да приеме чернокож мъж в ролята на Агент 007, предаде Би Би Си, съобщи БТА.

Сър Идрис по-рано каза, че „никога не е участвал в надпреварата“ за ролята на известния шпионин, въпреки дългогодишните слухове. Сега той коментира пред списание GQ, че въпреки това е поласкан от подобно предложение. Актьорът отбеляза, че образът на Бонд „е създаден по точно определен начин с конкретна причина“, но добави, че за него е „комплимент“ да бъде свързван с него.

„Реалистично погледнато, някои пазари просто не приемат това“, каза сър Идрис. „Бонд е популярен в целия свят. И не всяка публика би приела чернокож мъж, мъж от африкански произход, да играе Бонд. Това не отговаря на тяхната култура. Точка по въпроса“, коментира артистът.

„Образът на Бонд е толкова нереалистичен, че малко реализъм е добре дошъл, но нека не се опитваме да го правим „политически коректен“. Мисля, че трябва да останем верни на това, което е в същността си – чисто бягство от реалността. Не се опитвайте да угодите на световния вкус. Просто бъдете Бонд“, добави Идрис Елба.

Актьорът, който в момента участва във филма „Господарите на вселената“ в ролята на Дънкан, се пошегува с факта, че най-новият му персонаж – анимационен герой от 80-те години с рижи мустаци и зелени крака – изобщо не прилича на него.

Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец, след години на очакване и спекулации кой ще наследи Даниел Крейг. Според холивудското издание „Варайъти“ (Variety), през последните седмици вече се провеждат кастинги, а официалното изявление бележи началото на края на дългото чакане за нов Джеймс Бонд.

„Въпреки че не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинг процеса, се вълнуваме, че ще споделим още новини с феновете на Агент 007 веднага щом настъпи точният момент“, добавиха от „Амазон“ (Amazon). Изминаха пет години от премиерата на „Смъртта може да почака“ – последният филм на Крейг в ролята на прочутия шпионин.

Студиото вече обяви, че следващата лента ще бъде режисирана от Дени Вилньов, който е режисьор на филма „Дюн“, а сценарист ще бъде Стивън Найт, създател на сценария за британския телевизионен сериал „Остри козирки“.

Сред спряганите имена за ролята са Калъм Търнър, който наскоро се ожени за Дуа Липа, Хенри Кавил и Арън Тейлър-Джонсън, отбелязва Би Би Си.

Миналата година британската актриса Хелън Мирън каза: „Аз съм голяма феминистка, но Джеймс Бонд трябва да е мъж. Не може да е жена. Просто не става. Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се превръща в нещо друго".