Румънският DJ и продуцент Sarra ще гостува отново в LunOr Bar & Club този петък, 12 юни. Това е второто ѝ участие в клуба след първата ѝ среща с пловдивската публика по-рано тази година.

През последните месеци името ѝ се свързва с участия в клубни събития в Букурещ, Варшава и Доха. Именно този маршрут я поставя близо до съвременната house сцена, в която все по-често се търси по-плътен и ритмичен звук, а не стандартен сет от познати клубни парчета.

DJ Sarra е от артистите, които не изграждат вечерта около един стил, а около движение между няколко посоки - по-дълбок groove, органични перкусии, tech енергия и по-топли latin елементи.Завръщането ѝ в най-разпознаваемия пловдивски клуб идва с нов сет, в който се преплитат Afro House, Afro Tech House, Latin House и Indie Dance.

При Sarra музиката се развива постепенно. Музиката й не разчита на бърз ефект, а на натрупване с бас, перкусии, мелодични линии и промяна в темпото, която държи дансинга активен. Това е и причината звученето ѝ да стои еднакво естествено в по-нишови клубни събития и в по-големи международни програми.

Второто ѝ гостуване в LunOr показва и друга посока в програмата на клуба. След серия от международни DJ участия, сред които Claudia Leon, SilverFox, DJ Samsara и Sila Deren, клубът започва да връща артисти, които вече е представял пред своята публика. Това превръща отделните вечери в по-последователна линия, а не само в календар от гостувания.

На 12 юни Sarra ще излезе заедно с DJ Атанас Янев.Вечерта започва в 22:00 часа в LunOr Bar & Club, Пловдив