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На премиерата на филма си Кейти Пери обяви, че Трюдо е любовта на живота й

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Кейти Пери и Джъстин Трюдо СНИМКА: X/@patronlar

Докато преминаваше по червения килим с приятеля си - бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо, Кейти Пери обяви, че той е любовта на живота й. Това стана по време на фестивала Tribeca в Ню Йорк .

41-годишната певица се появи на прожекцията на музикалния „The Lifetimes Tour - Live From Paris". На фотосесиите двамата през цялото време се държаха за ръка и се прегръщаха. Именно там стана ясно, че Трюдо е придружил Пери по време на турнето й през ноември. 

„Бих казала, че сега, след 91 предавания, се чувствам по-заземен човек в толкова много аспекти от живота си. Много съм влюбена - призна тя. - Всъщност това предаване беше, след като срещнах любовта на живота си и затова се почувствах много обвързана с това, защото съм малко като дъгово хвърчило."

„Летя супервисоко и сякаш докосвам забуления космос, а понякога имам нужда да бъда закотвена, така че наличието на тази котва най-накрая ме кара да се чувствам наистина цялостна", добави Пери.

На върха на щастието Пери реши да подари частичка от него като зарадва зрителите в киносалона със спонтанно изпълнение на живо, предадоха световните агенции. 

Кейти Пери и Джъстин Трюдо СНИМКА: X/@patronlar

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