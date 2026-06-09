Дара: Баща ми има два развода, заради това не вярвах в любовта

"Баща ми има два развода, разделени са отдавна и с майка ми, заради това дълго не вярвах в любовта." Това призна наскоро родената като Дарина Йотова поп звезда Дара.

Победителката в тазгодишната "Евровизия" най-после показа татко си - Николай Йотов, който на младини е бил голям красавец, убеди се "България Днес". От години таткото на певицата върти проспериращ бизнес във Варна - града, в който изпълнителката на планетарния хит "Бангаранга" идва на бял свят.

Родителите на Дара разтрогват брака си, когато тя е още дете. Много по-късно превърналата се в световна супер стар певица ще признае, че това е попарило задълго надеждата й да срещне "мъжа на мечтите си".

"Израснах с разведени родители. Може да не сме богати, но имаме супер силна връзка помежду си. Ние се разбираме уникално и затова искам да имам поне три-четири деца, защото виждам колко е щастливо семейството ни, въпреки че баща ми има два развода и всички сме откачалки!", шегува се младата поп звезда.

Родителите на Дара обаче успяват да превъзмогнат трудните моменти от съвместния си живот и да запазят добрите отношения помежду си, осигурявайки на наследниците си щастливо детство.

Майката на топизпълнителката - Катя Ганева, е професионална шивачка и неин ментор №1 в модата. Красивата младолика дама изработва екстравагантните сценични костюми и палта от косъм, с които Дара обира неизменно точките по време на участията си.

"Майка ми е най-готината жена, която искам да глезя постоянно, защото го заслужава", споделя Дара.

Победителката в най-престижния европейски песенен конкурс признава още, че е изключително близка със своите брат и сестра - Йордан и Моника. Именно в тази сплотена среда тя израства като истинско мъжко момиче. Като малка Дара е доста бойна и желанието й било да тренира бокс. Татко й обаче категорично се противопоставя и не я пуска на ринга. Вместо това я записва на танци - решение, което след години изиграва огромна роля за триумфа на гласовитата брюнетка на тазгодишната "Евровизия".

Съдбата обаче прави така, че въпреки детската травма Дара открива любовта в лицето на съпруга си - д-р Ервин Иванов. Двамата са изградили едно наистина щастливо и хармонично семейство, което е рядкост в гилдията.

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