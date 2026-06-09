ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена в Чехия уби новороденото си дете и хвърли ост...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23009532 www.24chasa.bg

Директорът на "Евровизия" впечатлен от бързата реакция на България към подготовката

1428
Заместник министър-председателят Иво Христов и директорът на „Евровизия" Мартин Грийн СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Значителен напредък в подготовката на България за домакинството на музикалния конкурс бе отчетен на среща между заместник министър-председателя Иво Христов, директора на „Евровизия" Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление.

„България впечатли всички ни с изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката. Няма друг подобен случай в историята на конкурса. Това ни дава сериозни основания да очакваме успешно домакинство и едно наистина незабравимо културно събитие", заяви Грийн.

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на „Евровизия" догодина.

„Това е изключителна възможност да представим пред света богатата си култура, творческия си потенциал и да реализираме дългосрочни ползи за страната", заяви Христов. Вицепремиерът подчерта, че домакинството на „Евровизия" предоставя уникална възможност страната ни да популяризира своето културно наследство пред международна аудитория и да генерира значителни икономически и имиджови ползи.

Разговорът се проведе в рамките на активната подготовка за домакинството, като бяха обсъдени и следващите стъпки по организацията на събитието.

Заместник министър-председателят Иво Христов и директорът на „Евровизия" Мартин Грийн СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Среща между заместник министър-председателя Иво Христов, директора на „Евровизия" Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова СНИМКА: Пресцентър на Министерския съвет
Заместник министър-председателят Иво Христов и директорът на „Евровизия" Мартин Грийн СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Среща между заместник министър-председателя Иво Христов, директора на „Евровизия" Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова СНИМКА: Пресцентър на Министерския съвет
Заместник министър-председателят Иво Христов и директорът на „Евровизия" Мартин Грийн СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Среща между заместник министър-председателя Иво Христов, директора на „Евровизия" Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова СНИМКА: Пресцентър на Министерския съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)