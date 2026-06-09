Сцената за концерта на БГ радио ще е 800 кв. м, правят инсталация за звука като за "Евровизия"

Започна изграждането на сцената за мащабния концерт за 25 г. БГ радио в центъра на София. Тя е с площ от 800 квадратни метра, с индивидуално проектиран винилов покрив.

Специално за звука са изградени три линии закъснители, разположени по оста между “Св. Александър Невски” и ул. “Г. С. Раковски”. Така звукът ще достига едновременно до всяка точка на концертното пространство с максимална яснота и без ехо. Подобни аудиосистеми се използват при най-големите международни събития на открито като церемониите на олимпийски игри, световни концертни турнета и продукции на “Евровизия”. Креативната концепция на сцената е дело на продуцента Марвин Дийтман, който и тази година бе зает по 70-ото издание на “Евровизия”.

Големият концерт на БГ радио е в петък от 20 ч в пространството пред “Св. Александър Невски”. Водещи ще са Мария Бакалова и Юлиан Вергов.