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Вместо да брои годините, проф. Румяна Коларова ще слуша Моцарт във Виена

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Проф. Румяна Коларова

Известната политоложка професор Румяна Коларова днес празнува кръгла годишнина, но не я брои. “Когато навърша 85 - ето това е юбилей!”, каза тя. Празника ще посрещне във Виена с децата и внуците в петък, събота и неделя. Там ще слуша Моцартови концерти и ще посещава изложби, за да се измъкне от натовареното си всекидневие на преподавател в Софийския университет. Ненадмината е в анализа на всяко политическо събитие - прави го с ерудиция и лекота, присъща на абсолютния професионалист. Затова журналистите разчитаме на компетентността ѝ.

“24 часа” ѝ пожелава здраве и повече свободно време.

Честито!

Проф. Румяна Коларова

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