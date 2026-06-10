Вместо да брои годините, проф. Румяна Коларова ще слуша Моцарт във Виена

Известната политоложка професор Румяна Коларова днес празнува кръгла годишнина, но не я брои. “Когато навърша 85 - ето това е юбилей!”, каза тя. Празника ще посрещне във Виена с децата и внуците в петък, събота и неделя. Там ще слуша Моцартови концерти и ще посещава изложби, за да се измъкне от натовареното си всекидневие на преподавател в Софийския университет. Ненадмината е в анализа на всяко политическо събитие - прави го с ерудиция и лекота, присъща на абсолютния професионалист. Затова журналистите разчитаме на компетентността ѝ.

“24 часа” ѝ пожелава здраве и повече свободно време.

Честито!