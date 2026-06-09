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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23009829 www.24chasa.bg

Дарина Радева и Теодора Духовникова отново заедно на сцена – Йерней Лоренци ги избра за "Физика на тъгата"

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Актьорите започнаха репетиции за спектакъла “Физика на тъгата”.

Спектакълът е по романа на Георги Господинов

Дъщерята на премиера Румен Радев - актрисата Дарина Радева, отново ще излезе на една сцена с Теодора Духовникова. Двете си партнират в “Елементарните частици” в Народния театър, а сега словенският режисьор Йерней Лоренци ги е избрал за ролите в новия си спектакъл “Физика на тъгата”. Той е по едноименния роман на Георги Господинов, който присъства на първата репетиция.

Лоренци е избрал впечатляващ актьорски състав от няколко поколения артисти от трупата - Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Христо Петков, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Василена Винченцо, Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Стелиан Радев и Димитър Николов. Той направи кастинга в края на ноември миналата година.

Режисьорът се завръща у нас след четири години, когато постави спектакъла “Орфей”. Сега обаче избра българския роман, който се превърна в международен литературен феномен още с появата си. Творчеството на Георги Господинов получи световно признание с международната награда “Букър” през 2023 г. за романа “Времеубежище”.

“Нима всички ние не сме Минотаври? Всеки от нас е прикован към собствения си кръст на тъгата и самотата, скрит в собственото си подземие, където неуморно разравя миналото и мечтае за бъдещето”, казва режисьорът за предстоящото си представление.

Спектакълът ще съчетава средствата на драматичния театър, хепънинга, разказването на истории, пърформанса и музикалната структура на сценичното действие, следвайки духа на романа, обясняват от театъра. Премиерата се очаква през октомври на голямата сцена на Народния театър.           

Актьорите започнаха репетиции за спектакъла “Физика на тъгата”.
Георги Господинов присъства на първата репетиция. До него вдясно е режисьорът Йерней Лоренци.
Актьорите започнаха репетиции за спектакъла “Физика на тъгата”.
Георги Господинов присъства на първата репетиция. До него вдясно е режисьорът Йерней Лоренци.
Актьорите започнаха репетиции за спектакъла “Физика на тъгата”.
Георги Господинов присъства на първата репетиция. До него вдясно е режисьорът Йерней Лоренци.

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