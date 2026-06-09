Дарина Радева и Теодора Духовникова отново заедно на сцена – Йерней Лоренци ги избра за "Физика на тъгата"

Спектакълът е по романа на Георги Господинов

Дъщерята на премиера Румен Радев - актрисата Дарина Радева, отново ще излезе на една сцена с Теодора Духовникова. Двете си партнират в “Елементарните частици” в Народния театър, а сега словенският режисьор Йерней Лоренци ги е избрал за ролите в новия си спектакъл “Физика на тъгата”. Той е по едноименния роман на Георги Господинов, който присъства на първата репетиция.

Лоренци е избрал впечатляващ актьорски състав от няколко поколения артисти от трупата - Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Христо Петков, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Василена Винченцо, Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Стелиан Радев и Димитър Николов. Той направи кастинга в края на ноември миналата година.

Режисьорът се завръща у нас след четири години, когато постави спектакъла “Орфей”. Сега обаче избра българския роман, който се превърна в международен литературен феномен още с появата си. Творчеството на Георги Господинов получи световно признание с международната награда “Букър” през 2023 г. за романа “Времеубежище”.

“Нима всички ние не сме Минотаври? Всеки от нас е прикован към собствения си кръст на тъгата и самотата, скрит в собственото си подземие, където неуморно разравя миналото и мечтае за бъдещето”, казва режисьорът за предстоящото си представление.

Спектакълът ще съчетава средствата на драматичния театър, хепънинга, разказването на истории, пърформанса и музикалната структура на сценичното действие, следвайки духа на романа, обясняват от театъра. Премиерата се очаква през октомври на голямата сцена на Народния театър.