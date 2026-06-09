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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23010254 www.24chasa.bg

Вече сме официално домакини на Евровизия 2027

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Милена Милотинова и Мартин Грийн

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова получи официалния „Въвеждащ пакет на домакина" (Welcome Pack) от директора на „Евровизия" Мартин Грийн за подготовката на следващото издание на конкурса, което ще се проведе в България през 2027 г. Това съобщиха от БНТ, без все още да обявяват датите за провеждането. 

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

„Честито на DARA, БНТ и България за победата. Вече официално сте домакин на „Евровизия 2027", каза Мартин Грийн.

От своя страна Милена Милотинова подчерта значението на домакинството на БНТ и България на предстоящото издание на песенния конкурс, на партньорството с EBU и подкрепата, която организацията оказва на обществените медии при реализирането на едно от най-мащабните музикални събития в света.

„Надявам се с общи усилия да направим така, че България да бъде отличен домакин на предстоящото издание на „Евровизия", заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Милена Милотинова и Мартин Грийн

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