Шефката на НДК: Не вземам 14 хил. евро заплата и няма да подавам оставка

Не вземам 14 000 евро заплата и няма да подавам оставка. Това каза шефката на НДК Андрияна Татарова пред bTV.

Въпреки това тя отказа да назове точния размер на възнаграждението си. Преди дни Евтим Милошев изнесе данни, че Националният дворец на културата, чийто принципал е той, се управлява лошо и е на голяма загуба, а в същото време ръководството получава огромни заплати.

"Направих си труда да разпечатам и ви нося моите фишове за заплати, за да видите, че в периода от встъпването ми в длъжност през февруари 2024 г. до септември 2025 г. аз съм получавала заплата не повече от три хиляди и няколко лева. В края на 2024 г. съм получавала 2235 лв. - в пъти по-малко от много служители в НДК", каза Татарова.

"Донесла съм разпечатка от банковата ми сметка и са 9700 евро за управлението на две дружества: Варна и София."

По думите ѝ НДК е обречен на загуба от самото си създаване, тъй като държавата не е дала "и 1 лев" за поддръжка на сградата.

"Ние не сме държавни служители, както министърът упомена. Ние сме на самоиздръжка, не получаваме държавен бюджет. Нека видим заплатите в бюджетните организации: театри и опери. Нека да видим в медиите, които са държавни. Те имат приблизителни на моята заплата в последно време", реагира на атаките Андрияна Татарова. Според нея бившият зам.-министър на културата Тодор Чобанов е спазил буквата на закона, когато през миналата година е разписал промяна в методологията за определяне на заплатите в НДК.

Татарова обвини министър Милошев, че се е заобиколил с лоши съветници, които "не излизат от кабинета му" и че това "са хора, ограбили театрите, поне двама от тях със сигурност". Тя посочи имената на Илко Ганев, който бе зам.-министър на културата, "г-жа Михайлова, която отговаряше дълго време за театрите и в момента е върната като съветник" (Елиянка Михайлова, бивш директор на "Сценични изкуства и художествено образование" - бел. ред.) и Христо Мутафчиев.

Според директорката целта на атаките е разграбването и приватизирането на Двореца. Такива опити вече имало за Фестивалния комплекс във Варна, който също се управлява от нея, както и за част от ПРОНО - административната сграда към НДК.

Скоро след участието й в телевизията актьорът Христо Мутафчиен реагира на думите й с публикация във фейсбук профила си. Той започна с цитат на Радой Ралин - Абе, моме проста! Кой ти даде поста?.

Ето целия му пост:

С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че

току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник" на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна" от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно!

За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места.

След тези лъжи, нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура!

Освен това, настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми...

Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова!

Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура!

Цитатът в началото е от Радой Ралин!