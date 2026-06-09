Бед Бъни се срещна с папата в Мадрид

Световно известният изпълнител Бед Бъни се е срещнал с папа Лъв XIV вчера в Мадрид, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на Ватикана. Срещата е била кратка. Провела се е на мадридския стадион „Сантяго Бернабеу" след събитие с участието на папата, съобщава БТА. Ватиканът заяви, че не се очаква да бъдат публикувани снимки от нея.

Според изявление на Ватикана на срещата на папата с пуерториканската звезда, чийто албум Debí Tirar Más Fotos спечели наградата за албум на годината на тазгодишната церемония на наградите „Грами", са присъствали и членове на семейството на изпълнителя, както и други придружаващи го лица. Папата ги е поздравил накратко, преди да напусне стадиона.

Лъв XIV, който по-рано тази година предизвика недоволството на американския президент Доналд Тръмп след критиките си към войната в Иран, е на едноседмична обиколка в Испания. По време на посещението си той предупреди, че ескалиращите конфликти по света са довели човечеството до „дълбока криза".

Любопитно съвпадение е, че именно предизвикването на гнева на Тръмп е нещо общо между папата и Бед Бъни. Певецът, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, многократно е критикувал твърдата антиимиграционна политика на Тръмп и подкрепи Камала Харис от Демократическата партия на президентските избори през 2024 г.

През февруари Бед Бъни беше водещ изпълнител на шоуто в почивката на финала на „Супербоул". Тръмп определи тогава неговото изпълнение като „абсолютно ужасно" и като „обида към величието на Америка".

Бед Бъни е на турне в Испания, където ще изнесе 10 концерта. Два от тях са в Мадрид.

При пристигането си в Испания в събота папата се пошегува, че много млади биха предпочели да видят Бед Бъни вместо него.