Новото поколение модни дизайнери впечатли с идеи и характер (СНИМКИ)

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Колекция, вдъхновена от „Хамлет", спечели журито

Смели концепции, вдъхновения от фолклора и градската култура белязаха финала на шестото издание на международния конкурс IDEAMODA 2026, който се проведе в „Топлоцентрала" в София.

На подиума свои колекции представиха млади дизайнери от България и чужбина, а събитието събра представители на модната индустрия, преподаватели, студенти и гости.

Тази година журито присъди две първи награди. Отличени бяха Хуберт Пелц от Академията за изящни изкуства във Варшава за колекцията „Folk Is My Second Favourite F Word" и Ивайла Петрова от Нов български университет с проекта „To Die, To Sleep".

"Колекцията ми е вдъхновена от Хамлет. Книгите винаги са ме вдъхновявали", сподели пред "24 часа" победителката Ивайла Петрова и допълни, че следващата нейна стъпка е да създаде собствен бранд за плетива. "Модата е начин да облека емоциите си", каза още студентката.

Победителката Ивайла Петрова СНИМКА: IDEAMODA

За собствен бранд мечтае и победителят Хуберт Пелц. "Искам да правя висша мода и луксозни облекла", сподели той.

Победителят Хуберт Пелц СНИМКА: IDEAMODA

Второто и третото място отидоха за студентки на Нов български университет - Жаклин Илиева с колекцията „Stained" и Кристина Любенова за „Harajuko Taksim".

Жаклин Илиева СНИМКА: IDEAMODA

Кристина Любенова СНИМКА: IDEAMODA

Конкурсът се организира от Нов български университет в партньорство с платформата „Иван Асен 22" и вече шест години дава сцена на млади автори, които търсят собствен стил и място в съвременната мода.