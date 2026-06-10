Откриха стъпала от вероятна статуя на богинята Артемида в Хераклея Синтика (Видео)

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Нова впечатляваща находка беше открита при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщава Archaeologia Bulgarica.

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН е открил стъпала на мраморно божество върху основа. Според първоначалната хипотеза находката може да е част от статуя на богинята Артемида.

„Хераклея отново изригна!", коментира проф. Вагалински, който е засне процеса по разкриването на артефакта.

Откритият фрагмент е намерен пред храма на Херакъл, но според археолога със сигурност не принадлежи на статуя на древногръцкия герой. Една от причините специалистите да предполагат, че става дума за Артемида, са сандалите от ловджийски тип, характерни за изображенията на богинята. Допълнителен аргумент е и широкото разпространение на култа към Артемида в района на Средна Струма през античността.

По размерите на запазените стъпала учените предполагат, че статуята е била приблизително с човешки ръст. Според проф. Вагалински е възможно откритата преди няколко години глава на неизвестна досега богиня да е принадлежала именно на тази скулптура. Предстоят допълнителни изследвания, които да потвърдят или отхвърлят тази хипотеза.

Само преди седмица археолозите от същия екип направиха още едно значимо откритие в Хераклея Синтика. За първи път те проучват кладенец на територията на античния град. Тогава от Archaeologia Bulgarica съобщиха, че съоръжението се оказва значително по-дълбоко от очакваното.

„Не очаквахме да е толкова дълбок – продължава надолу и след четвъртия метър", коментираха археолозите от екипа проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).