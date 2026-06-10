Кучетата също могат да бъдат левичари или десничари

Оказва се, че предпочитанието към лява или дясна ръка не е характерно само за хората. Ново изследване показва, че много кучета също имат доминираща лапа и последователно я използват при различни дейности.

Макар това предпочитание да не е толкова силно изразено, както при хората, учените отдавна знаят, че някои кучета предпочитат лявата, а други – дясната си предна лапа, когато достигат предмети, взимат храна или поддържат равновесие. Сега изследователи от Университета в Бари, Италия, са разработили нов метод, който позволява по-точно да се определи доколко едно куче е „левичар" или „десничар".

Методът, наречен „Doginburgh Inventory", е вдъхновен от широко използвания при хората тест „Edinburgh Handedness Inventory" за определяне на доминиращата ръка. Новата система комбинира четири различни задачи, които измерват предпочитанията на кучетата при използването на лапите им.

Първата задача включва популярна гумена играчка тип Kong, в която се поставя лакомство. След това се наблюдава с коя лапа кучето придържа играчката, докато се опитва да извади храната. Втората задача проверява коя лапа животното използва, когато се опитва да достигне лакомство, поставено под мебел на недостъпно за муцуната място.

Останалите два теста са свързани с движението и баланса. При тях се наблюдава коя лапа кучето използва първа, когато слиза по стълби или трябва да направи по-голяма крачка. Според учените именно тези движения могат да разкрият естествените предпочитания на животното.

„За разлика от хората, при които около 90 процента от населението е дясноръко, при кучетата не се наблюдава толкова ясно изразена тенденция на ниво популация", обяснява професор Марчело Синискалки, един от авторите на изследването, пише "Дейли мейл". Въпреки това много кучета показват ясно индивидуално предпочитание към едната или другата лапа.

Неговата колежка д-р Севим Испарта съветва стопаните да бъдат търпеливи, ако решат сами да изпробват тестовете. Според нея някои кучета не проявяват особен интерес към подобни задачи, а други се нуждаят от повече време, за да се включат активно.

Изследователите смятат, че изучаването на предпочитаната лапа може да помогне за по-доброто разбиране на начина, по който работи мозъкът на кучетата. Освен научната стойност, тестът предлага и любопитна възможност собствениците да научат нещо ново за характера и навиците на своя четириног приятел.

Така че следващия път, когато кучето ви посяга към играчка или лакомство, обърнете внимание коя лапа използва. Възможно е да откриете, че и то има своята „водеща ръка".