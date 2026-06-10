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Тейлър Суифт изненадващо се появи и пя на премиерата на „Играта на играчките 5“ в Лос Анджелис

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Тейлър Суифт Снимка: Twitter/@PopCrave

Поп звездата Тейлър Суифт направи изненадваща поява в Лос Анджелис на премиерата на анимационния филм „Играта на играчките 5", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Облечена с дълга рокля, Суифт седна на пиано на сцената в театъра „Долби" и изпя I Knew It, I Knew You - песента, която написа за новата част на „Играта на играчките". Певицата каза също, че е дългогодишен фен на филмовия франчайз.

„За мен означава много да бъда малка част от тези филми", каза тя. След това Суифт представи друг неочакван гост - Ранди Нюман, композитор на музикалните партитури и много от хитовите песни от поредицата „Играта на играчките". Двамата изпяха дует на You've Got a Friend in Me, един от хитовете на Нюман от първия филм „Играта на играчките" през 1995 г., припомня Ройтерс.

По-рано Тейлър Суифт позира на червения килим с Том Ханкс и други членове на актьорския състав, озвучаващ продукцията.

„Играта на играчките 5" ще бъде пуснат по екраните на 19 юни, отбелязва Ройтерс.

Тейлър Суифт Снимка: Twitter/@PopCrave

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