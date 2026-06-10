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Джей-Зи и Еминем се събират отново след 25 години за музикален проект на рапъра Раким

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Джей Зи

Рапърите Джей-Зи и Еминем отново ще могат да бъдат чути заедно в общ музикален проект след прекъсване от 25 години, съобщава музикалното издание „Ролинг стоун", цитирано от БТА.

Двамата изпълнители участват в новия албум на американския изпълнител Раким, който се очаква да излезе на музикалния пазар през август.

Информацията беше разпространена от продуцента Матю Маркоф, който публикува в социалните мрежи списък с парчетата от албума, в който фигурират имената на двете звезди на рапа.

Според публикациите това е първото съвместно участие на Джей-Зи и Еминем след записа на парчето Renegade от 2001 г., включено в албума на Джей-Зи The Blueprint, припомня още „Ролинг стоун".

Джей Зи

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