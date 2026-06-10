Изложба във Виченца ще покаже сценични бижута на оперните певици Мария Калас и Рената Тебалди

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Диадеми, корони и сценични бижута, принадлежали на легендарни оперни певици като Мария Калас, Розета Пампанини и Рената Тебалди, са представени в изложба в Музея на бижутата във Виченца, предаде АПА, цитирана от БТА.

Експозицията „Диви и бижута на оперната сцена" е посветена на творенията на миланското ателие „Корбела", което десетилетия наред изработва сценични накити за едни от най-престижните оперни театри в света.

Сред акцентите са огърлица с древноегипетски мотиви от колекцията на Мария Калас, диадема за операта „Федора" на Умберто Джордано, както и бижута, използвани в постановки на „Мадам Бътерфлай" и „Ловци на бисери". Посетителите могат да видят още оригинална партитура на „Турандот" и ръкописно писмо на Калас от 1967 г.

Основаната през 1865 г. компания „Корбела" е дългогодишен доставчик на сценични аксесоари за миланския оперен театър „Ла Скала". По-късно ателието работи и с водещи оперни сцени във Венеция, Рим, Буенос Айрес, Барселона и Лондон.

Според куратора Паола Вентурели експозицията показва, че сценичните бижута са много повече от декоративен елемент. Макар често да не са изработени от скъпоценни материали, те имат важна роля за изграждането на образите и визуалното въздействие на оперните персонажи.

Експозицията ще продължи до 30 септември, допълва АПА.