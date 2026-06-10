Модел обвини Кание Уест в нападение на снимачната площадка и заведе дело срещу него

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Моделът Дженифър Ан, която твърди, че е била нападната от рапъра Кание Уест, заяви, че след инцидента се е чувствала „задушена, несигурна и уплашена".

Ан, която е бивша участничка в телевизионното предаване America's Next Top Model ("Следващият топ модел на Америка"), е завела гражданско дело срещу музиканта, заради случка от 2010 г.

Тя разказва пред Би Би Си, че по време на снимките на музикален видеоклип Уест я е душил и е поставял пръстите си в устата ѝ, за да имитира орален секс.

Адвокатите на рапъра не отричат, че е имало подобен контакт, но твърдят, че той е бил част от „интензивно и провокативно театрално изпълнение", вдъхновено от сцена във филма American Psycho ("Американски психар").

По това време Ан е била на 24 години и е наета за участие във видеото към хита In For The Kill на La Roux. Тя твърди, че не е знаела предварително, че Уест ще присъства на снимачната площадка.

Според разказа ѝ, когато пристигнала в хотел „Челси" в Ню Йорк, Уест внезапно поел контрола над снимките. Екипът започнал да се подготвя за пристигането му, а моделите били подредени в коридора. Рапърът избрал три жени за сцената, сред които била и Ан.

Тя твърди, че по време на снимките Уест не успявал да запомни репликите си, прекъснал работата и решил да заснеме друга сцена. Поставил стол пред камерата и я накарал да седне, без да ѝ даде указания какво предстои.

„Не знаех какво ще се случи. Просто ми казаха да седна на стола", разказва Ан.

Според нея, веднага след като музиката започнала и камерите заработили, Уест внезапно протегнал ръка и започнал да я души.

„После използва и двете си ръце. Размазваше грима по лицето ми и пъхаше ръцете си в устата ми", твърди тя.

Ан казва, че действията му са имитирали орален секс и че е имала чувството, че той се опитва да я докосва колкото може повече. По думите ѝ начинът, по който е размазвал грима по лицето ѝ, също е бил обезпокоителен.

Моделът твърди, че на снимачната площадка е имало много хора, но никой не се е намесил.

„Всички просто стояха и ме гледаха", казва тя.

Според Ан инцидентът приключил, когато Уест извикал: „Това е изкуство, аз съм Пикасо", след което заявил, че е получил това, което е искал, и напуснал.

На въпрос защо не е спряла случващото се, тя отговаря:

„Не знаех какво да направя. Просто замръзнах. Мислех си, че мога да загубя работата си."

След случилото се Ан разговаряла с певицата Ели Джаксън, известна като La Roux, която според думите ѝ се извинила за станалото и я уверила, че кадрите няма да бъдат използвани.

През 2024 г. Ан отново се свързала с Джаксън чрез инстаграм и я попитала дали си спомня инцидента. Според съдебните документи певицата отговорила:

„Никога не бих могла да забравя това. Беше ужасно."

Тези съобщения са представени пред съда като подкрепящо доказателство.

Уест в крайна сметка не се появява във финалната версия на видеото към In For The Kill, въпреки че участва като гост-изпълнител в ремикс на песента.

Делото все още не е стигнало до съдебен процес. По-рано тази година адвокатите на Уест поискаха то да бъде прекратено, като се позоваха на защитата на свободата на словото съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ. Те твърдят, че действията са били част от художествено произведение и че Ан не е възразила, не е отказала участие и не е направила опит да напусне снимачната площадка.

Според тях тя е била „съгласен участник в сценично изпълнение", а сцената е представлявала препратка към филма „Американски психар".

Адвокатът на Ан, Джеси Уайнстийн, отхвърля тази теза и заявява, че би било опасен прецедент, ако творците могат да правят каквото пожелаят с други хора в името на изкуството и след това да избегнат отговорност, като го определят като артистична изява.