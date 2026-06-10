Супергрупата Avantasia изилза на сцената на Asics Arena тази вечер с много звезди от световни банди

Немската супергрупа Avantasia излиза на сцената на столичната Asics Arena (зала Фестивална) тази вечер. Лидерът на пауър метъл бандата Tobias Sammet и звездният състав са гостували в Каварна през 2016 г., на фестивала Midalidare Rock до село Могилово през 2022-а, но за първи път ще свирят в София.

Концертите на Avantasia са грандиозни събития. с много музиканти от различни групи, симфонични оркестри, сложни светлинни и сценични декори. Групата има 25-годишна история. Създадена е като проект на лидера на Edguy Tobias Sammet, но постепенно става по-популярна от титулярната му банда. От 2001 г. насам са издали 10 албума, които оглавяват класациите в Европа, а световните им турнета минават при пълни зали. Avantasia са хедлайнери и на много фестивали.

Tobias Sammet ще доведе в София рок-звезди от световна класа вокалистът и основен композитор на Pretty Maids Ronnie Atkins, вокалистът на Magnum Bob Catley, фронтменът на H.E.A.T Kenny Leckremo, вокалистът на Kamelot Tommy Karevik, Herbie Langhans който е член на групи като Firewind, Voodo Circle и Seventh Avenue, италианската певица Chiara Tricarico от групите Sound Storm, Ravenword и Moonlight Haze, германският китарист, басист, продуцент и миксинг инженер Sascha Paeth, известен с работата си с банди като Edguy, Angra, Shaman, Rhapsody of Fire, Kamelot, After Forever и Epica, германският клавирист и продуцент Michael Rodenberg, известен с прякора си Miro и барабанистът Felix Bohnke.

Очаква се в София, звездната формация да изпълни сет от над два часа с всички хитове на групата, както и парчета от последния им албум „Here Be Dragons",който излезе през 2025 г.

Звездите излизат в 20 ч. Преди тях от 19 ч. ще свири родната банда Velian.