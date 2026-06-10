С 52 картини Александър Панайотов пренася в нов по-оптимистичен свят

"Докосване" е петата изложба на художника, разположена в Културния институт "Красно село"

Изкуството е универсален език, който може да свързва хората, независимо от техните различия. В това е убеден талантливият художник Александър Панайотов и го доказва в новата си самостоятелна изложба “Докосване”.

За пета поредна година той представя своя самостоятелна експозиция с живописни платна в Културния институт “Красно село”, която може да бъде разгледана до 30 юни.

"През годините разбирам все по-ясно, че изложбите се случват освен благодарение на картините, не по-малко и благодарение на хората, на срещите, на разговора, на споделения смисъл", каза Александър Панайотов на откриването тази вечер. Част от картините, които са в новата изложба.

И този път той не изневерява на стила си - художникът е познат с красивите си картини, изпълнени с жизнерадост и виталност. За новата си изложба подготвя 52 платна, рисувани с масло.

От тях отново струи

енергия, сила, ентусиазъм

Пред “24 часа” художникът е разказвал, че се стреми към позитивно възприятие и интерпретация на вътрешния си свят и на света като цяло. Точно това го зарежда с позитивна енергия, която се надява да предава на другите. И успява. Ярките, живи цветове, които използва, заедно с всички растителни мотиви и символите, които той представя, отвеждат зрителите в друг по-оптимистичен свят. Част от картините, които са в новата изложба на художника Александър Панайотов

Картините му насочват вниманието към по-дълбоките връзки между природата и човека. Те разширяват границите на зрителното възприятие със силния си естетически и емоционален заряд. И доказват, че доброто изкуство не е само естетика, а става дума за свързване с душата, за предизвикване на емоции и вдъхновение. Неслучайно и заглавието на новата изложба е “Докосване”. "Често най-важните решение започват от едно докосване до съдбата на човека, до нечия болка, до нечия надежда. Затова тази вечер да не бъде просто докосване до картините, а да бъде припомняне, че както при картината едно докосване може да промени цялото изображение, така и една казана добра дума, протегната ръка и дори само една усмивка може да променят нечий живот", каза още Панайотов на откриването на изложбата. Хората ще запомнят най-вече това, с което сме ги докоснали. "Посланието на изложбата е докосването да бъде такова, че да донесе на света повече светлина, свобода и смисъл", каза още Панайотов. Художникът Александър Панайотов представя 52 картини в изложбата "Докосване".

Откриването събра близки и приятели на художника, сред които конституционния съдия Янаки Стоилов, председателя на правната комисия Данаил Кирилов, юристът и политик Меглена Кунева, бившия председател на Народното събрание Борислав Великов, директора на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева, бившия вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев и др. Меглена Кунева също уважи откриването Снимка: Николай Литов

Младият художник неведнъж е споделял, че иска

чрез картините си

да бъде вдъхновение

за другите

и да им носи по-добро настроение и мотивация. През неговите очи светът изглежда по-пъстър, по-красив и светъл. Вече по традиция той всяка година в началото на лятото “изкарва” посетителите на изложбите си в Културния институт “Красно село” от сивото всекидневие и ги пренася в друга реалност.

Александър, роден в семейството на бившия вицепремиер и преподавател по наказателно право в Софийския университет проф. Пламен Панайотов, всъщност по образование е юрист и психолог. Но страстта му към изкуството се ражда още когато е дете. На 13 години той печели награда от престижен национален конкурс за художествено изкуство. Това му дава тласък да продължи да рисува с невероятна обич и плам, които не губи и до днес.

Впрочем новата му изложба е осмата самостоятелна, която той подрежда. Участвал е и в съвместни експозиции с други автори. А освен у нас е показвал свои картини и в чужбина.

Преди три години предизвика възхищение и голям интерес в Австрия, когато направи изложба в “Дом Витгенщайн” - една от най-необикновените сгради на ХХ век. Построена през 1928 г. като двореца Стонбъроу, в момента емблематичната къща е собственост на България от 1975 г. насам. Там се помещава Българският културен институт във Виена.

А миналата година Александър Панайотов направи впечатляваща изложба в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Там показа 30 живописни платна, обединени под името “Раят е сега”. Меглена Кунева с Александър и Пламен Панайотови Снимка: Николай Литов Снимка: Николай Литов Десетки посетители разгледаха изложбата в културния институт Снимка: Николай Литов