Евгени Димитров-Местрото: Няма да имаме лято, но ще направим концерт с Ивана

"На 17 октомври ще направим красив концерт заедно с попфолкпевицата Ивана. Няма да имаме лято, няма да имаме почивка, но можем да направим нещо много красиво". Това казва музикантът от "Ку-ку бенд" Евгени Димитров-Маестрото, който се съгласил да участва с колегите си в "Арена 8888" на концерта на Ивана.

Години преди това тя подхвърля идеята си да се представят заедно в най-голямата бг залаа, но отговорът на Евгени бил, че бендът е изключително зает и подобен проект изглежда трудно осъществим. Но един телефонен разговор през май, тази година променя всичко. Маестрото звъни на Ивана, за да я изненада, че се освободили на датата 17 октомври.

Евгени Димитров-Маестрото е желан за работа от всички музиканти Снимка: Архив

За певицата поканата от негова страна е истински комплимент: "Всички песни, които "Ку-ку бенд" създават вече толкова години, се превръщат в големи хитове. За мен е чест и отговорност да застана на една сцена с тях, защото те са големи музиканти и изключителни професионалисти."

Ивана признава, че през целия си творчески път е свикнала сама да носи отговорността за големите си проекти. Организирала е концерти в Летния театър във Варна, Летния театър в Бургас, Панаирната палата в Пловдив, национално турне и винаги е държала на живото изпълнение с бенд. Този път обаче е щастлива, че може да се довери на хора с доказан опит. "За първи път усещам, че мога да сваля този товар от плещите си и да се концентрирам върху най-важното - музиката. Имам пълно доверие на Маестрото, на Благо Солов и Алекс Тодоров - хората, които стоят зад организацията. Това ми дава спокойствие да мисля единствено за песните, а дори изборът на репертоара преминава през постоянни разговори с Евгени", казва Ивана.

Що се отнася до сценичната визия, тя остава вярна на своя прагматичен подход. За тоалетите ще разчита на стилистите, с които работи от години, но финалните решения ще бъдат взети непосредствено преди събитието. "Искам да ми е удобно. Нищо да не ме стяга, да не ме убива, да не ме боде. Не съм на модно ревю. Излизам, за да пея. За мен е важно да се чувствам комфортно, за да мисля единствено за музиката, за песните и за емоцията, която ще споделим с хората, дошли да чуят мен и Ку-ку бенд", категорична е тя.