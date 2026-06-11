Двойно повече спектакли на Белоградчишките скали и цял нов парк посреща посетителите това лято (Графика)

За първи път природният феномен може да се види в цялото му великолепие
Двата летни фестивала на Белоградчишките скали - “Опера на върховете” и “Сцена на върховете”, ще имат поредно издание. Между 3 юли и 5 септември на сцената в подножието на най-причудливия скален феномен в България ще бъдат представени оперни и оперетни спектакли, мюзикъли, театрални постановки, концерти с разнообразна музика.
Докато миналото лято въпросът беше културното събитие да бъде запазено и изобщо да се проведе, това лято то се завръща с почти двойно повече събития в сравнение с миналата година - общо 18 заглавия, в които има опера и балет, концерт-спектакли, духов и симфоничен оркестър, рок и поп музика. Това е и шанс софийската публика да посети спектаклите.
Организатор на “Опера на върховете” и “Сцена на върховете” е “Фрий Медиа Груп” в партньорство с Държавна опера - Русе, Националния музикален театър “Стефан Македонски” и Драматично-кукления театър във Враца. Двата фестивала
се провеждат със съдействието на община Белоградчик
и с изключителната подкрепа на “Електрохолд”. Партньори са още “Евроинс”, “Чайна Мотор Къмпани”, хотел “Скалите”, винарска изба “Магура” и FastPay. С богата програма от спектакли и утвърдени имена на музикалната и театрална сцена организаторът има амбицията двата фестивала отново да се откроят като едно от най-впечатляващите и мащабни културни събития в България.
Цикълът от изпълнения на живо започва на 3 юли с концерта-спектакъл на Музикалния театър “Кралят на валса” по музика на Йохан Щраус-син, което софийската публика вече добре познава.
На следващата вечер ще се състои спектакъл на една от най-успешните постановки на Музикалния - “Здравей, как си, приятелю”, който събира в едно най-популярните песни на Стефан Диомов, покрай които е разказана историята на група приятели, които се срещат много години след като са завършили училище.
Както и миналото лято един от основните партньори на фестивала е Русенската опера, която ще представи на скалите постановките на “Тоска” и “Мадам Бътерфлай” на Пучини, “Сватбата на Фигаро” на Моцарт и балета по музика на Бизе “Кармен”.
Един от най-нашумелите спектакли на Музикалния театър - “Кабаре”,
ще бъде представен на 4 септември
(за повече подробности – виж инфографиката по-долу)
Пет театрални постановки включва “Сцена на върховете” плюс фолклорен фестивал с вход свободен на 7 и 8 август, концерт на групите “Тангра” и на БТР със симфоничен оркестър.
Устойчивото развитие на фестивала, започнал преди десетина години, се изразява в това, че общината, която нямаше кой знае колко голяма леглова база, разраства хотелския бизнес.
“До края на месеца отваря врати нов хотел в града с 36 стаи, а къщите за гости това лято ще са с 20 повече”, каза за “24 часа” кметът на Белоградчик Боян Минков.
Приносът на самата община се изразява и в изграждането на сравнително мащабна за региона инфраструктура –
голям природен парк “Зелениград”,
наречен на едноименната местност, в която са разположени Белоградчишките скали.
Сега скалният феномен ще може да се разгледа по-добре по много пешеходни маршрути. Затова общината започва още миналата година да изгражда пътека с обща дължина около 11 километра, която се разклонява на 5 маршрута и опасва скалите отблизо. Паркът е разположен на около 1100 декара площ и позволява на хората, разхождайки се, да видят великолепни гледки със скалите.