Двойно повече спектакли на Белоградчишките скали и цял нов парк посреща посетителите това лято (Графика)

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За първи път природният феномен може да се види в цялото му великолепие

Двата летни фестивала на Белоградчишките скали - “Опера на върховете” и “Сцена на върховете”, ще имат поредно издание. Между 3 юли и 5 септември на сцената в подножието на най-причудливия скален феномен в България ще бъдат представени оперни и оперетни спектакли, мюзикъли, театрални постановки, концерти с разнообразна музика.

Докато миналото лято въпросът беше културното събитие да бъде запазено и изобщо да се проведе, това лято то се завръща с почти двойно повече събития в сравнение с миналата година - общо 18 заглавия, в които има опера и балет, концерт-спектакли, духов и симфоничен оркестър, рок и поп музика. Това е и шанс софийската публика да посети спектаклите. Балетът “Кармен” по музика на Бизе ще бъде представен на 24 юли.

Организатор на “Опера на върховете” и “Сцена на върховете” е “Фрий Медиа Груп” в партньорство с Държавна опера - Русе, Националния музикален театър “Стефан Македонски” и Драматично-кукления театър във Враца. Двата фестивала

се провеждат със съдействието на община Белоградчик

и с изключителната подкрепа на “Електрохолд”. Партньори са още “Евроинс”, “Чайна Мотор Къмпани”, хотел “Скалите”, винарска изба “Магура” и FastPay. С богата програма от спектакли и утвърдени имена на музикалната и театрална сцена организаторът има амбицията двата фестивала отново да се откроят като едно от най-впечатляващите и мащабни културни събития в България.

Цикълът от изпълнения на живо започва на 3 юли с концерта-спектакъл на Музикалния театър “Кралят на валса” по музика на Йохан Щраус-син, което софийската публика вече добре познава. Кадър от концерта на БТР със симфоничен оркестър, който се състоя за първи път миналата година.

На следващата вечер ще се състои спектакъл на една от най-успешните постановки на Музикалния - “Здравей, как си, приятелю”, който събира в едно най-популярните песни на Стефан Диомов, покрай които е разказана историята на група приятели, които се срещат много години след като са завършили училище.

Както и миналото лято един от основните партньори на фестивала е Русенската опера, която ще представи на скалите постановките на “Тоска” и “Мадам Бътерфлай” на Пучини, “Сватбата на Фигаро” на Моцарт и балета по музика на Бизе “Кармен”. Сцена от “Сватбата на Фигаро”, постановка на Държавна опера - Русе

Един от най-нашумелите спектакли на Музикалния театър - “Кабаре”,

ще бъде представен на 4 септември

(за повече подробности – виж инфографиката по-долу)

Пет театрални постановки включва “Сцена на върховете” плюс фолклорен фестивал с вход свободен на 7 и 8 август, концерт на групите “Тангра” и на БТР със симфоничен оркестър.

Устойчивото развитие на фестивала, започнал преди десетина години, се изразява в това, че общината, която нямаше кой знае колко голяма леглова база, разраства хотелския бизнес.

“До края на месеца отваря врати нов хотел в града с 36 стаи, а къщите за гости това лято ще са с 20 повече”, каза за “24 часа” кметът на Белоградчик Боян Минков.

Приносът на самата община се изразява и в изграждането на сравнително мащабна за региона инфраструктура –

голям природен парк “Зелениград”,

наречен на едноименната местност, в която са разположени Белоградчишките скали.

Сега скалният феномен ще може да се разгледа по-добре по много пешеходни маршрути. Затова общината започва още миналата година да изгражда пътека с обща дължина около 11 километра, която се разклонява на 5 маршрута и опасва скалите отблизо. Паркът е разположен на около 1100 декара площ и позволява на хората, разхождайки се, да видят великолепни гледки със скалите.