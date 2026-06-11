Лице в лице, по телефона или в мрежата - умеете ли да разговаряте?

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Авторката Алисън Уд Брукс е професор в Харвард и експерт по психология на общуването

На всички ни се е случвало да подхождаме със свито сърце към трудните разговори. По-леките теми обаче често също се оказват предизвикателство. Според харвардския преподавател Алисън Уд Брукс причината се крие в това, че общуването е сред най-сложните, изискващи и деликатни човешки дейности.

В “Разговорите” (издателство “Хермес”) самата тя описва четири условия, които не само улесняват, но и правят интересно и завладяващо общуването:

Теми, защото отличните събеседници избират добри теми и правят всяка по-интересна.

Въпроси, защото задаването им ни помага да се движим между темите и да се задълбочаваме в тях.

Лекота, за да не доскучават разговорите ни.

Доброта, защото истински добрите събеседници ги е грижа за другите и го показват.

Черпейки от най-новите открития в науката за общуването, авторката извлича полезни уроци за това как да бъдем разбирани и да се наслаждаваме на времето ни с околните. Чрез социални експерименти, обхващащи целия спектър на общуването – от бързи срещи до бизнес преговори, Брукс ни отвежда в света на комуникацията, съветвайки ни да подхождаме към всяко взаимодействие с повече креативност и състрадание. Разглеждайки не само разговорите лице в лице, но и тези по телефон и имейл, както и размяната на есемеси и общуването в социалните мрежи, авторката ни предлага изчерпателно ръководство как да подобрим взаимоотношенията си. От контролирането на емоциите до разрешаването на конфликти правилните умения за водене на разговор са ключът към пълноценен живот.

Проф. Алисън Уд Брукс е водещ изследовател и експерт по психология на разговорите. Тя е преподавател в Harvard Business School, предприемач, музикант и майка на три деца.

Награждавана е многократно за преподавателската си дейност, а нейните изследвания върху науката за общуването са публикувани в престижни академични журнали и в популярни медии като Wall Street Journal, Forbes, The New York Times, Scientific American, Harvard Business Review и др.

Тя участва в конференции по целия свят и е гост-лектор в най-добрите университети. Първата ѝ книга “Разговорите” излезе през 2025 година и има сериозен международен успех.

