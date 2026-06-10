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Сашо Кадиев заведе дъщеричката си в "кулинарната столица" на Китай

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На четвърто далечно пътешествие се отправи актьорът Александър Кадиев с дъщеричката си Катерина. Двамата пристигнаха в Китай, където посетиха според думите му "кулинарната му столица" Гуанджоу. Там се приготвя най-популярният и разпознаваем стил китайска храна в целия свят.

Кадиев и Катето се качиха и на Кантонската кула - впечатляващ архитектурен шедьовър и една от най-високите телевизионни кули в света, която се издига на 600 метра височина.

Вече се превърна в традиция само двамата да пътуват някъде по света. Миналата година бяха в Япония.

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