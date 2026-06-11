Може ли силата на вещица да убива и след 800 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1263 година. Тъмната вещица Сърха притежава огромна мощ и лекува чрез заклинания. Жертва живота си, за да убие злия магьосник Кеван и да защити трите си деца.

2013 година. Американката Айона заминава за Ирландия, за да научи повече за предците си. С братовчедите си Брана и Конър О’Дуайър скоро разбират, че магьосникът не е унищожен. Част от него още живее и ги преследва, жадувайки за мъст.

Мистичната история, продължаваща 800 години, е разказана от Нора Робъртс в новия ѝ роман “Тъмната вещица” (изд. “Хермес”).

