ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23017878 www.24chasa.bg

Приключенска поредица с игри

868

За седмия си рожден ден близнаците Лукас и Мари получават като подарък един загадъчен куфар. В него има всичко, от което се нуждаят истинските детективи: лупа, бинокъл, карта на града и много други неща. Децата бързо разбират, че предметите са магически!

“По следите на магическия детективски куфар” е новата поредица на издателство “Миранда”, пълна с вълнуващи приключения, цветни илюстрации и най-важното – вие също сте част от историята! В книгите има загадки, които ще трябва да разгадаете заедно с близнаците. Вече може да откриете първа и втора част в книжарниците. Повече за книгите можете да научите на сайта на издателството www.miranda.bg.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание