Приключенска поредица с игри

За седмия си рожден ден близнаците Лукас и Мари получават като подарък един загадъчен куфар. В него има всичко, от което се нуждаят истинските детективи: лупа, бинокъл, карта на града и много други неща. Децата бързо разбират, че предметите са магически!

“По следите на магическия детективски куфар” е новата поредица на издателство “Миранда”, пълна с вълнуващи приключения, цветни илюстрации и най-важното – вие също сте част от историята! В книгите има загадки, които ще трябва да разгадаете заедно с близнаците. Вече може да откриете първа и втора част в книжарниците. Повече за книгите можете да научите на сайта на издателството www.miranda.bg.

