Бритни Спиърс с тежко обвинение към майка си: Прегази момче и ѝ се размина

Певицата Бритни Спиърс отправи тежки обвинения към майка си по време на ареста си през март за шофиране под въздействие на алкохол. Това става ясно от полицейски видеозапис, публикуван от RadarOnline.com.

След като един от полицаите предупреждава видимо почерпената изпълнителка на Toxic, че е „изключително опасно да се шофира под влияние на алкохол или наркотици, или и двете", тя отговаря: „Да, сър, знам. Майка ми всъщност прегази мъж на колело, но аз никога не съм правила това преди".

В клипа Бритни продължава с въпроси към служителите: „И нищо не й се случи! ... Защо не я арестуваха? Как така майка ми се измъкна от всичко?"

Твърденията на певицата са свързани с трагичен инцидент от 1975 г., описан от майка ѝ Лин Спиърс в мемоарите Through the Storm ("През бурята"). Тогава Лин по невнимание блъска и убива 12-годишния Антъни Уинтър, докато кара брат си към болница в щата Луизиана.

„Пътищата бяха хлъзгави от дъжда и докато вземах завоя, насреща идваше кола", пише Лин в книгата си. Тя разказва още: „За части от секундата видях две момчета да карат колелата си по пътя. В този миг ме обхвана ужасното усещане, че ще ударя едно от тях, че това е неизбежно, защото знаех, че колата няма да спре, независимо колко силно натисна спирачките. Едното момче успя да измести велосипеда си, но приятелят му, 12-годишно момче, чиято къща беше точно до мястото на инцидента, беше ударен."

По думите на Бритни, това не е единственото обвинение срещу майка ѝ. В полицейския запис певицата заявява още, че Лин „се е опитала да я убие".

Според RadarOnline.com на 4 март изпълнителката е била задържана в окръг Вентура Кънтри, след сигнал на телефон 911 съобщил за опасно шофиране. Певицата била сама в автомобила и според властите не е издържала полевия тест за трезвеност.

Впоследствие Бритни Спиърс се призна за виновна и получи 12 месеца пробация. В изявление от 4 май нейният адвокат Майкъл Голдстийн заяви: „С днешното си признание Бритни прие отговорност за поведението си."