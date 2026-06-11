Държавната опера в Стара Загора представя за първи път в България "Имитационна симфония" от Теодор Карл Ливен

Това става веднага след световната й премиера в Музикферайн във Виена

Краят на юни в лятната програма на Старозагорската опера е посветен на симфоничната музика с концерт на оркестъра на операта под диригентството на Владимир Бошнаков и със солист световно известният италиански пианист Паоло Скафарела, съобщават от операта.

В центъра на събитието, което ще се състои на 25 юни от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера, е историческо за българския музикален живот изпълнение – първото в България представяне на "Имитационна симфония" от австрийския композитор на ХХ век Теодор Карл Ливен (1902–1983). След световната премиера на произведението на 21 юли 2025 г. в Златната зала на Музикферайн във Виена, Държавна опера - Стара Загора се нарежда сред първите музикални институции в Европа, които включват творбата в своя репертоар.

Така българската публика ще има възможността да се докосне до едно от най-интересните музикални "преоткрития" на последните години – произведение, останало неизвестно повече от седем десетилетия след създаването си - симфонията е написана през 1943 година, но открита през 2013-а.

Във втората част на концертната вечер ще прозвучи един от безспорните шедьоври в клавирната литература – Концерт № 5 за пиано и оркестър от Лудвиг ван Бетовен, известен като „Императорския концерт", в изпълнение на оркестъра на Държавна опера - Стара Загора със солист Паоло Скафарела.

Представянето на "Имитационна симфония" е поредно доказателство за последователната политика на Старозагорската опера да популяризира значими, но малко познати произведения от музикалното наследство на ХХ век, коментират от операта. Под знака на утвърдената творческа марка "За първи път" театърът продължава да разширява границите на националния музикален живот, като предлага на публиката срещи с редки и ценни произведения от европейската музикална съкровищница.

Необикновеният път на композитора Теодор Карл Ливен

Композиторът Теодор Карл Ливен е роден през 1902 г. и принадлежи към поколението европейски творци, чийто живот е белязан от драматичните събития на двете световни войни. След като прекъсва инженерното си образование, през 1926 г. той постъпва във Френския чуждестранен легион, където служи като музикант в оркестъра на легиона. В Рабат, Мароко, свири на ударни и духови инструменти и натрупва практически опит в оркестрацията, който по-късно ще намери отражение в неговите композиции.

След края на службата си се посвещава на литературата и музиката. По време на Втората световна война е мобилизиран в германската армия, изпратен в Северна Африка и след военните действия попада в плен. Именно в лагера за военнопленници „Медисин Хат" в канадската провинция Алберта започва най-интензивният му творчески период.

Симфония, написана в плен и открита след седем десетилетия

През есента на 1943 г. Ливен създава своята най-значима творба – Симфония в до минор "Имитационна симфония". Произведението е открито едва през 2013 г. сред неговите документи като част от полифонично-политоналните изследвания на композитора и предизвиква сериозен интерес сред музиканти и изследователи.

Още като млад музикант в Берлин Ливен се запознава с идеите на Феручо Бузони – един от големите европейски музикални мислители на ХХ век и пламенен защитник на мелодията като основен носител на музикалната идея. Вдъхновен от тези възгледи, композиторът създава монументално симфонично произведение, в което съчетава традициите на европейската полифония с оригинални политонални решения.

Заглавието "Имитационна симфония" произлиза от основния принцип на творбата – непрекъснатото развитие и "имитиране" на музикалните теми между различните оркестрови групи. За реализацията на своя замисъл Ливен разработва собствена композиционна система и дори създава подробно ръководство, в което описва целия творчески процес.

Днес произведението се възприема като едно от любопитните преоткрити явления в европейската музика на ХХ век. Световната му премиера в Музикферайн през 2025 г. бележи началото на неговия съвременен сценичен живот, а първото изпълнение в България от оркестъра на Държавна опера – Стара Загора е важна стъпка към по-широкото международно популяризиране на творчеството на Теодор Карл Ливен.

Бетовеновият "Императорски концерт" и Паоло Скафарела

Контраст и естествено продължение на програмата е Концерт № 5 за пиано и оркестър ми-бемол мажор, оп. 73 от Лудвиг ван Бетовен – една от най-обичаните и най-често изпълнявани творби в световния концертен репертоар. Със своята дръзка новаторска концепция, героичен дух и блестяща солова партия, произведението остава символ на зрелия Бетовенов стил и на новото разбиране за ролята на солиста в симфоничния концерт.

Солист ще бъде италианският пианист Паоло Скафарела – артист с активно международно присъствие и концерти на престижни сцени в Европа, Северна и Южна Америка. Роден в Трани, Италия, той завършва с отличие Консерваторията "Николо Пучини" в Бари и развива успешна кариера както като концертен изпълнител, така и като преподавател и звукозаписен артист. Негови записи за международния лейбъл Brilliant Classics получават високи оценки от специализираните издания PianoNews и BBC Music Magazine.

Срещата между преоткритата симфония на Теодор Карл Ливен и един от най-великите шедьоври на Бетовен превръща концерта в събитие със специално значение – както за почитателите на симфоничната музика, така и за всички, които ценят откривателския дух и живото присъствие на европейската музикална традиция на сцената на Държавна опера – Стара Загора, коментират от операта.