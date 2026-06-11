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Емблематичното посрещане на първото юлско слънце тази година ще бъде белязано от екзотичен ритъм, мистика и световна класа. В нощта на 30 юни срещу 1 юли зад пулта на престижния Bedroom Beach Club ще застане кубинската сензация Claudia León.

Посрещането на първите слънчеви лъчи в утрото на 1 юли е уникална за България традиция, вдъхновена от вечната рок класика на Uriah Heep. Символ на свободата, новото начало и пречистващата сила на природата, този изгрев събира хиляди по родното Черноморие. Този път Bedroom Beach издига концепцията на ново равнище, превръщайки нощта в дълбоко сетивно пътуване, водено от органичния звук на едно от най-актуалните имена в глобалната клубна култура.

Claudia León е кубински DJ и продуцент, чийто артистичен път започва в Куба, но от години живее в Испания. Този специфичен бекграунд оформя нейното емблематично присъствие на сцената, определяно от критиката като изключително силно, елегантно и магнетично.

„За мен музиката е ритуал, който свързва тялото и душата в едно. Изключително вълнуващо е да пренеса енергията на моите корени и духа на Ибиса на българския бряг точно за July Morning,“ споделя развълнувано Claudia León преди първата си среща с публиката в Слънчев бряг.

Музикалният ѝ стил е изтънчена селекция от Afro house, Latin house и tribal мотиви. Нейните сетове са истински съвременни ритуали, а редица нейни сингли редовно намират място в престижния Top 100 на платформата Beatport. В дискографията ѝ личат тесни сътрудничества с топ актуални артисти като Nitefreak, Aarón Sevilla, Emanuele Esposito и Lizwi.

Музиката на Claudia León звучи в емблематични локации по целия свят. Тя е редовен гост на фестивали и клубове от най-висок ранг като Pacha Ibiza, Mad Cool Festival, Brunch in the Park и Space of Sound. Нейни сетове редовно взривяват публиката в Дубай, Бали, Кан, Сен Тропе и Маями.

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