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Испанската поп и фламенко звезда Bebe с концерти в София и Варна днес и утре

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Bebe

Испанската звезда Bebe пристига за свой концерт на 11 юни в клуб „Маймунарника" в София. Гласът на „Malo", „Siempre me quedera" и „Ella" идва в България и ще завладее сцената на клуба с красив микс от фламенко, поп и рок. 

След София известната испанска дива ще бъде във Варна, където на 12-ти юни на сцената на Летния театър предстои събитие от серията „Summer Sea Garden Concerts".

Bebe прави пробив с албума „Pafuera Telarañas" (2004), донесъл ѝ международно признание. Година след това тя печели Латино Грами в категорията  „Изгряващ изпълнител", а хитове като „Ella" и „Malo", в който отправя силно послание срещу насилието, й печелят фенове в цял свят. Песните на испанската изпълнителка са поднесени с много искреност и емоционална дълбочина. Темпераментната испанка има множество отличия, сред които и наградата „Гоя", за автентичността и силата на музикатa си.

Bebe
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