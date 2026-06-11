Задържаха 22 звезди на шоубизнеса в Турция, сред тях е и актрисата Берен Саат

Популярната турска актриса Берен Саат, известна в България с ролите си в сериалите „Забраненият плод“ и „Пепел от рози“, е задържана днес в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк и БТА.

Заедно със Саат тази сутрин в рамките на същото разследване са задържани още 21 известни личности от Турция, като сред тях са поп звездата Кенан Догулу, който е съпруг на Берен Саат, актьорът Енес Аръкан, певецът Бердан Мардини и други.

Разследването на турските власти започна през октомври м.г., като в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости от страната, включително популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ, актрисата Ханде Ерчел, певицата Симге Сагън и актьорите Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан.

По данни на турските власти до момента положителни проби за употреба на наркотици са дали общо 189 от тестваните знаменитости, като сред тях са актьорът Онур Туна (Месут от сериала „Моят прекрасен живот", който е излъчван в България - бел. ред), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала „Шербет от боровинки", който е излъчван в България - бел. ред.), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3) и популярният турски певец Фатих Караджа (познат с творческия псевдоним Мабел Матиз).