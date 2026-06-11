Palms Bet пресъздава атмосферата на реално казино в онлайн среда с Palms Royale Grand Roulette – специална live маса, която излъчва в реално време директно от Palms Royale Casino в Grand Hotel Millennium. Новият формат, уникален за България и рядко срещан по света, позволява на потребителите да се потопят в автентичната атмосфера на казиното от екрана на мобилното си устройство. Като комбинира атмосферата на наземното казино с удобството на онлайн платформата, Palms Royale Grand Roulette създава усещане за още по-близко и реалистично преживяване.

Освен това Palms Bet продължава да вдига нивото и да развива live изживяването за своите потребители с нова серия брандирани маси, създадени съвместно със 7 Mojos Interactive – част от групата на „Телематик Интерактив България“ АД. Новият проект комбинира модерна визия, реална казино атмосфера в дигитална среда, много удобен интерфейс и иновативни технологии, които създават още повече динамика и емоции за феновете.

Сред основните акценти е внедряването на Green Screen технология – иновативно решение, което позволява една и съща маса да бъде визуално адаптирана с различна визия за различни оператори. Благодарение на тази технология Palms Bet разполага с ексклузивен премиум продукт със собствена идентичност и разпознаваемо излъчване.

Сред новите предложения се открояват още live рулетки на български и турски език и блекджек на български, които добавят още повече динамика и адреналин към играта.

С всички нови проекти Palms Bet надгражда усещането за персонализирана и модерна среда, в която технологията, атмосферата и live съдържанието са в перфектен синхрон, за да предложат по-живо и по-вълнуващо онлайн забавление.

Проектът е и пример за използването на вътрешния потенциал в групата на „Телематик Интерактив България“ АД, където технологичният капацитет и разработката на собствени решения все по-силно се превръщат в ключов елемент от развитието на бизнеса.