Две летни вечери край езерото в Правец с музика, кино и стил

Лятото има нужда не само от почивка, а и от преживявания. Именно такава покана отправя 21-вото издание на Pravets Art Nights от 17 до 19 юли. Фестивалът отново ще събере музика, природа и елегантна атмосфера на сцената край езерото в Правец. Вечерите под открито небе отдавна са част от чара на събитието и достатъчно близо до София, но с усещане за истинско бягство от обичайния ритъм, а дсомакин е Hyatt Regency Pravets Resort.

На 17 юли сцената е за българската класическа музика с произведения на Панчо Владигеров, Петко Стайнов и Веселин Стоянов. Специален гост ще бъде цигуларката Божидара Кузманова-Владар, чието международно присъствие добавя още по-силен артистичен акцент към вечерта. След концерта гостите ще могат да продължат преживяването с коктейл край езерото.

Програмата на 18 юли започва в читалище "Правец" с камерния концерт на вокален ансамбъл "Белла Воче", който ще представи творби на Петко Стайнов и Мануел де Файя. След това публиката ще има възможност за среща с маестро Найден Тодоров по време на традиционната "Среща с автограф".

Кулминацията е край езерото с музиката на Джеймс Бонд. Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев, Боби Косатката и Софийската филхармония ще изпълнят някои от най-разпознаваемите теми от легендарната филмова поредица - сред тях Skyfall, GoldenEye и Diamonds Are Forever.

За гостите са подготвени специални фестивални пакети с настаняване, билети за една или две концертни вечери.