Шоуто на Avantasia в София - 2 часа и половина енергична метъл опера и спектакъл без AI и плейбек

2 часа и половина шоу, много енергия, обяснение в любов към публиката, шеги и дори назидание от сцената - супергрупата Avantasia на Тобиас Самет показа немска класа в сряда вечерта в столичната Assics Arena за радост на феновете.

Тобиас Самет обикаля света от 30 години и вече е емблема на пауър метъла в Европа. Малко изпълнители могат да мечтаят за кариера като неговата на 48 г., както с титулярната си банда Edguy, така и с по-успешния проект Avantasia, в който за различни албуми и турнета се включват музиканти и вокалисти от групи като Scorpions, Kiss, Deep Purple, Judas Priest, Helloween и много други. За 25 г. Avantasia създадоха 10 албума с много любими пауър метъл химни, които публиката в София знаеше наизуст. Avantasia Снимка: Юлиан Савчев

Вечерта започна още в 19 ч. с българската банда Velian, които представят актуалния си трети студиен албум. Въпреки ранния час феновете им бяха окупирали пространството пред сцената и истински се забавляваха с готик метъла на изключително ниво, който се лееше от сцената. Между другото Velian също е супергрупа от различни доказали се музиканти, също като Avantasia.

Хедлайнерите започнаха ударно с парче от последния си албум. Видео стена, огньове, средновековни декори - обстановката на сцената пренесе публиката в друг свят само за минути.

На сцената един след друг излизаха вокалисти на други европейски, но световноизвестни банди, които обикалят с Тобиас Самет в актуалното турне на Avantasia, а музикантите бяха като добре смазана машина от прословутото немско качество. "Няма изкуствен интелект, няма плейбек! Всичко, което чувате идва от човешки същества, с изключение на "животното" зад барабаните", каза в една от паузите Тобиас Самет, който не пропусна да развее българското знаме. Феликс Бонке наистина впечатли с поддържането на препускащия и скоклив ритъм през цялата вечер. Тобиас Самет зад пианото в края на шоуто Снимка: Юлиан Савчев

Преди изпълнението на Mystery Of A Blood Red Rose Тобиас Самет не пропусна да отбележи, че Dara спечели Eвровизия с Bangaranga. Направи го неслучайно. Avantasia участваха с това парче в конкурса през 2016 г., класираха се за финала в Германия, но в крайна сметка останаха трети. "Не харесвам този тип музика, това не e Bangaranga", каза лидерът на Avantasia с букет от "кървави червени рози" в ръка.

За кратко настроението му се помрачи заради дърпащи се фенове в публиката. Той спря за секунди. "Това е мирно рок шоу!", порица ги фронтменът, но скоро му мина и продължи с поредното парче от дискографията на Avantasia. За последното парче Самет свири на пиано, а на сцената излязоха всички 12 музиканти наведнъж. За 2 часа и половина изпълниха 22 парчета и се раздадоха докрай. Шоуто приключи отново с българския флаг на видео стената и обещание за завръщане при едни от най-верните фенове на бандата на Стария континент.